Tarihi fotoğraf Trabzonspor Müzesi'nde

Trabzonspor eski yöneticisi Abdullah Beşir, kulübün tarihi fotoğrafını müzeye hediye etti.

Tarihi fotoğraf Trabzonspor Müzesi'nde

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Eski yöneticimiz Abdullah Beşir, 1975-76 sezonunda elde ettiğimiz ilk şampiyonluk sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısının fotoğrafını müzemize hediye etti.

İlk şampiyonluğumuzu elde ettiğimiz tarih olan 23 Mayıs’ta Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret eden Beşir, burada Arşiv ve Müze Kurulu Başkanımız Mehmet Salih Uzun’a fotoğrafı teslim etti.

Arşiv ve Müze Kurulu Başkanımız Mehmet Salih Uzun, Beşir’e hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek, “Böyle anlamlı bir günde böyle önemli bir fotoğrafı teslim aldığımız için çok mutluyuz. Tarihi belge niteliği taşıyan bu belgeyi müzemizde özel olarak hazırladığımız köşemizde sergilemeye hemen başlayacağız” dedi.''

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