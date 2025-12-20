Yangın, dün gece saatlerinde Küçük Ayasofya Mahallesi Kennedy Caddesi'ndeki Fransız Hapishanesi olarak bilinen tarihi yapının avlusunda yer alan 2 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sardı.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarihi binayı saran yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi binanın kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde durduğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Kullanılamaz hale gelen tarihi bina havadan görüntülendi.