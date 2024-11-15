Tarihi geçmiş 100 kilogram tavuk eti tespit edildi

Kaynak: İHA
Tarihi geçmiş 100 kilogram tavuk eti tespit edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş 100 kilogram tavuk etine el koydu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş 100 kilogram tavuk etine el koydu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, gıda toptancıları, kasap ve lokantalarda denetimler yaparak halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık işleri ve zabıta daire başkanlıkları ekipleri, tavuk eti satan işletmeler ve kilo işi pişirme yapan esnafa yönelik denetim yaptı. Yapılan çalışmada, son kullanım tarihi geçmiş 100 kilogram tavuk etine ekiplerce el konularak imha edildi, iş yerleri hakkında yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenli gıdaya ulaşması için gerekli her türlü tedbiri alarak denetimlere devam edecek.

Son Haberler
Kaldırımda iki kişinin ölümüne neden olmuştu: 9 yıl 4 ay hapis cezası
Kaldırımda iki kişinin ölümüne neden olmuştu: 9 yıl 4 ay hapis cezası
Malatya'da depremden etkilenen üreticilere milyonlarca lira destek
Malatya'da depremden etkilenen üreticilere milyonlarca lira destek
Balıkesir'de 18 firari yakalandı
Balıkesir'de 18 firari yakalandı
Galler Milli Takım Teknik Direktörü Craig Bellamy: Yarınki maç öncekinden başka bir zorlukta olacak
Galler Milli Takım Teknik Direktörü Craig Bellamy: Yarınki maç öncekinden başka bir zorlukta olacak
Jean-Baptiste Del Amo’dan “Adamın Oğlu”
Jean-Baptiste Del Amo’dan “Adamın Oğlu”