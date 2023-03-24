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Tarihi geçmiş 2 bin 400 ürün imha edildi

Zonguldak'ta belediye ekipleri tarihi geçmiş 2 bin 400 ürünü imha etti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 18:42
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Tarihi geçmiş 2 bin 400 ürün imha edildi

Tarihi geçmiş 2 bin 400 ürün imha edildi
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Zonguldak'ta Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bağlı ekipler ilçe merkezinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde tüketim tarihi geçmiş binlerce ürüne el koyarak imha etti.


Zabıta Müdürü Şeyda Daşgın, Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “Belediye olarak rutin denetimlerimizin yanında ramazan ayı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik yaptığımız denetimlerde gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin de bulunduğu 2 bin 400 adet tüketim tarihi geçmiş ürün tespit ettik.

Ürünlere el koyarak imha ettik. İşletmelere de yasal işlem başlattık. Bu konuda ilçe sakinlerimize de büyük görev düşüyor. Halkımızdan isteğimiz tarihi geçmiş ürün satışı yapan işletmeleri bize bildirmeleridir.” dedi.

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