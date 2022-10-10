Sen misin vatandaşın sağlığını düşenen. Tarihi geçmiş döner satmayı reddetti. Hem gözünden hem de işinden oldu

Tarihi geçmiş döner satmayı reddeden şef hem gözünden hem de işinden oldu.Ünlü döner zincirlerinden birisinin Denizli'deki restoranının sorumlu şefi, işletmede son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanılmasına göz yummayınca iş yeri sahibitarafından dövüldü Gece yarısı çiğköfte yoğurma bahanesiyle geri çağrıldığı restoranda darbedilen şefin şikayeti üzerine sağlıksız ürün sattığı belirlenen aynı firmaya ait 2 dönerci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Türkiye'nin ünlü döner zincirlerinden birisinin Denizli'deki restoranında koordinatör olarak görev yapan Şef M.K., işletme sahiplerinin halk sağlığını hiçe sayan tutumlarına göz yummayınca başına gelmeyen kalmadı. Yurt dışından döndükten sonra mesleğini Denizli'de sürdürmeye karar veren M.K., zincir döner şubesinin sorumlusu olarak işin başına geçti.

İlk aylarda herhangi bir sorunla karşılaşmayan M.K., işletmede insan sağlığına aykırı faaliyetler gerçekleştirildiğini fark etti. İşletmede satılan et ve tavuk dönerlerinin son kullanma tarihlerinin geçmesine rağmen müşterilere sunulduğunu, hatta 3-4 gün önce bitmesi gerekmesine rağmen elde kalan malzemelerin yeni ürünlerle karıştırılarak servis edildiği fark eden M.K., işletmecileri sözlü olarak uyardı.

ÇİĞKÖFTE BAHANESİYLE GERİ ÇAĞIRIP DÖVDÜLER

Profesyonel bir şef olarak mesleki sorumluluklarından ödün veremeyeceği ve halk sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceğini ifade eden M.K., tarihi geçmiş ürünlerin tüketilmesinden doğacak bir olumsuzlukta sorumlu olarak kendisinin cezayla karşı karşıya kalacağını anlatmaya çalıştı. Tespit ettiği olumsuzlukların giderilmediğini gören M.K., işletme sahiplerinin tehditlerine rağmen olumsuzlukların devam etmesi halinde şikayetçi olacağını söylemesi üzerine hedef haline geldi.