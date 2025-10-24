Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi D. Ahmet Bilgin Caddesi üzerindeki bir yemek fabrikasında hijyen kurallarına uyulmadığı ve böceklerin bulunduğu tespit edildi. Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yemek fabrikasında 2 ton 230 kilogram tarihi geçmiş soslanmış tavuk eti, kıyma, sebze, baharat çeşitleri ele geçirildi.
FABRİKA MÜHÜRLENDİ
Gıda maddelerinin son kullanma tarihinin 2023 yılı olduğu ortaya çıktı. Zabıta halk sağlığını tehdit eden iş yerini mühürledi.