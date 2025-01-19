Tarihi geçmiş ürün satan ve fahiş fiyat uygulayan Migros market 3 gün kapatıldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını korumak ve tüketicileri mağdur eden uygulamaların önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Denetimler çerçevesinde ilçede bulunan Migros markete giren belediye ekipleri, market raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyat politikalarını titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda raflarda tarihi geçmiş ürünler ve fahiş fiyata satılan ürünler tespit edildi.

MÜHÜRLENEN MARKET KAPISINA KAPATILDIĞINA DAİR AFİŞ ASILDI

Denetimler sonucunda tarihi geçmiş ürün sattığı ve fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen Migros market şubesine 3 gün kapatma cezası verilerek mühürlenen market kapısına kapatıldığına dair afiş asıldı. Market çalışanlarının ise denetimler sırasında basın mensuplarının çekim yapmasına izin veren zabıta ekiplerine tepki göstermesi ise dikkat çekti.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU SİNYALİ VERMİŞTİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise denetimler ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil ancak belediye kanunu bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak halkımızın esenliği, huzuru, sağlığı ve düzenin sağlanması adına belediye meclisimizde bu ay yeni bir karar aldık.

Almış olduğumuz kararla bozuk gıda satan ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine bundan sonra birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 1 hafta kapatma cezası vereceğiz. Bir yıl içinde 3 defa bir iş yeri ceza alırsa o iş yeri faaliyetten men edilecek. Ruhsatını iptal edeceğiz. O şubenin çalışmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.