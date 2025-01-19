Tarihi geçmiş ürün satan ve fahiş fiyat uygulayan Migros market 3 gün kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürün sattığı ve fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen Migros market şubesi, 3 gün süreyle kapatıldı. Mühürlenen market kapısına kapatıldığına dair afiş asıldı, market çalışanları ise basın mensuplarının çekim yapmasına izin veren zabıtaya tepki gösterdi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını korumak ve tüketicileri mağdur eden uygulamaların önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

aw371420-02.jpg

Denetimler çerçevesinde ilçede bulunan Migros markete giren belediye ekipleri, market raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyat politikalarını titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda raflarda tarihi geçmiş ürünler ve fahiş fiyata satılan ürünler tespit edildi.

aw371420-04.jpg

MÜHÜRLENEN MARKET KAPISINA KAPATILDIĞINA DAİR AFİŞ ASILDI

Denetimler sonucunda tarihi geçmiş ürün sattığı ve fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen Migros market şubesine 3 gün kapatma cezası verilerek mühürlenen market kapısına kapatıldığına dair afiş asıldı. Market çalışanlarının ise denetimler sırasında basın mensuplarının çekim yapmasına izin veren zabıta ekiplerine tepki göstermesi ise dikkat çekti.

aw371420-03.jpg

BAŞKAN TAHMAZOĞLU SİNYALİ VERMİŞTİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise denetimler ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil ancak belediye kanunu bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak halkımızın esenliği, huzuru, sağlığı ve düzenin sağlanması adına belediye meclisimizde bu ay yeni bir karar aldık.

aw371420-05.jpg

Almış olduğumuz kararla bozuk gıda satan ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine bundan sonra birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 1 hafta kapatma cezası vereceğiz. Bir yıl içinde 3 defa bir iş yeri ceza alırsa o iş yeri faaliyetten men edilecek. Ruhsatını iptal edeceğiz. O şubenin çalışmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Haberler
Tarihi geçmiş ürün satan ve fahiş fiyat uygulayan Migros market 3 gün kapatıldı
Tarihi geçmiş ürün satan ve fahiş fiyat uygulayan Migros market 3 gün kapatıldı
Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu
Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu
Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı
Borsada işlem görüyordu! Seramik devi iflas ettiğini duyurdu
Borsada işlem görüyordu! Seramik devi iflas ettiğini duyurdu