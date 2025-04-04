Tarihi Han aslına uygun restore edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarihi Han aslına uygun restore edildi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Müştak Baba Tekkesi Vakfına ait olan Hazo Hanı'nın aslına uygun restore edildi.

Açıklamalarda bulunan Ali Osman Ayan, Bitlis merkezde bulunan Müştakbaba Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti Müştak Baba Tekkesi Vakfına ait tarihi Hazo Hanı'nın 2022 yılında restorasyonuna başlanıldığını ifade ederek, "Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 01.12.1989 tarih ve 317 sayılı karar ile tescillenmiş olan Hazo Hanı'nın restorasyonuna 2022 yılında başlanılmıştır.

2025 yılında geçici kabulü yapılan iş kapsamında; yapı beden duvarlarında çürütmelerin yapıldığı, dam örtüsünün yenilendiği, kapı ve pencere doğramalarının yenilendiği ve yapının taşıyıcı elemanlarında güçlendirme işlemleri yapılmıştır" dedi.

Tarihi Han aslına uygun restore edildi

Tarihi Han aslına uygun restore edildi

Tarihi Han aslına uygun restore edildi

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