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Tarihi heyecanlandıran olay: Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık keşif

Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Perre Anti Kenti'nde 1800 yıllık mozaik tabanı bulundu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 13:07
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Tarihi heyecanlandıran olay: Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık keşif

Tarihi heyecanlandıran olay: Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık keşif
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Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde 2001 başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde, 12 metrekarelik mozaik taban gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, çalışmaları inceleyerek Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

Vali Çuhadar, AA'ya, kazı çalışmalarında yeni eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası bir yaşam alanı. En son bir mozaik tabanı tespit ettik. Roma dönemine ait 200-300'lü yıllar arasında olduğu tahmin ediliyor. Kazmaya devam edeceğiz. Perre Antik kenti, Doğu'nun Efes'i. Biz burayı tamamen çıkardığımızda gerek dünya turizmi gerekse Türkiye turizmine büyük bir eser kazandırmış olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor."

- "Mozaik taban, siyah, beyaz ve mavi parçalarla oluşturulmuş"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise geçen yıl Nekropol alanda başladıkları kazılarda bir sosyal yaşam alanı tespit ettiklerini, bu alanda özellikle dokuma atölyesi ve alt tabanda 2'nci yüzyıla ait bir mozaik tabanı tespit ettiklerini dile getirdi.

Kazı çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Alkan, "Bu mozaik taban siyah, beyaz ve mavi parçalarla oluşturulmuş. Taban mozaiği üzerinde ise ağ motifi bulunmakta. Hemen yan tarafında ise tuğlalarla yapılmış bir taban ve 4 girişi bulunuyor. Kazılarda çok ciddi sürprizler ile karşılaşıyoruz." sözlerine yer verdi.

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