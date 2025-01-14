Tarihi iş hanı modern yapısıyla hizmet verecek

Sivas'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi iş hanının 2017 yılında çürük olduğu belirlenmişti. Tespitler neticesindeyse binanın yıkımı gerçekleşmişti. Yıkımın ardından gerçekleştirilen titiz ve hummalı çalışmalar neticesinde tarihi iş hanının yapımı tamamlandı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, tarihi iş hanının 2012 ve 2014 yıllarında yapılan çeşitli fizibilite çalışmaları ile çürük raporu ile yıkılmasına karar verildiğini belirterek, "Yıkım kararını 2017 yılına kadar ertelemek istedim. Bu ertelemeyi proje çizim sürecinde esnafımızın mağdur olmaması ve bu süreç içerisinde kendilerine bir yer ayarlamaları için istedim. Bugün yapımı tamamlanan hanın her katını ayrı ayrı değerlendirdik. Teras katında bulunan restoran ve kafe olarak tasarladığımız alanların dışında, asansörlü otopark sistemi ile şehrimizde ilk defa bu sistemi kullanan bir kamu kurumunun inşaatını tamamladık" şeklinde konuştu.

"ESNAFLARIMIZ TİCARİ FAALİYETLERİNİ YAPMAYA BAŞLAYACAK"

Karaca, handaki dükkanların açık ihale usulü ile ihale edileceğini belirterek, "Şehrin orta yerinde, merkezi bir konumda yer alan ve birçok dedikoduyla gündeme gelen bir yer, Vakıflar iş hanı adıyla dört katlı bir bina inşasını yaptık. Müsaade edilen kurul kararı ile bu eserin yan tarafında bulunan Taş Hana saygısı neticesiyle kiralarda dört katı bir bedel belirlendi. Belediyemiz tarafından çevre düzenlemesi de yapıldıktan sonra biz açık ihale ile burayı ihale edeceğiz. Esnaflarımız burada ticari faaliyetlerini yapmaya başlayacak" dedi.