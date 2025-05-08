Tarihi Kadıköy galibiyetinin mimarıydı! Yıllar sonra Beşiktaş'a geri döndü

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması giyen Daniel Pancu, yıllar sonra yeniden siyah-beyazlılara döndü. Kulüp Rumen oyuncunun, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Kara Kartal'da tamamlayacağını açıkladı.

İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama;

"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.

Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak."

DANIEL PANCU TARİHİ KADIKÖY MAÇININ KAHRAMANIYDI!

Daniel Pancu, Beşiktaş'ın 2004-2005 sezonunda o dönemki adıyla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde Cordoba'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadelenin son anlarında kaleye geçmişti. Yıldız oyuncu, kalede başarılı bir performans sergilemiş ve siyah-beyazlıların tarihi 4-3'lük zaferinin kahramanı olmuştu.