Tarihi Kadıköy galibiyetinin mimarıydı! Yıllar sonra Beşiktaş'a geri döndü

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Tarihi Kadıköy galibiyetinin mimarıydı! Yıllar sonra Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş'ta oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazılar, kulüpte daha önce forma giymiş ve 4-3'lük Fenerbahçe galibiyetinin sembol ismi olan Daniel Pancu'nun kulübe döndüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması giyen Daniel Pancu, yıllar sonra yeniden siyah-beyazlılara döndü. Kulüp Rumen oyuncunun, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Kara Kartal'da tamamlayacağını açıkladı.

İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama;

"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.

Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak."

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DANIEL PANCU TARİHİ KADIKÖY MAÇININ KAHRAMANIYDI!

Daniel Pancu, Beşiktaş'ın 2004-2005 sezonunda o dönemki adıyla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde Cordoba'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadelenin son anlarında kaleye geçmişti. Yıldız oyuncu, kalede başarılı bir performans sergilemiş ve siyah-beyazlıların tarihi 4-3'lük zaferinin kahramanı olmuştu.

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