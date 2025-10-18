Van’ın simgelerinden, Urartu Krallığı’ndan kalma Van Kalesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla her yıl binlerce turisti cezbediyor. Urartu, Pers, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan kale, Van Gölü ve şehir manzarasını bir arada sunuyor.

Ancak, kalenin yüksek surları güvenlik riskleri taşıyor. Bu nedenle, kazaları önlemek amacıyla surlara modern demir korkuluklar monte edildi. Çalışma, ziyaretçilerin güvenliğini artırmayı hedeflerken, bazı çevreler tarafından kalenin tarihi dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle eleştirildi.

Ziyaretçi Murat Geç, korkulukların gerekli olduğunu vurguladı: “Kale muhteşem, ancak bazı noktalar çocuklar için tehlikeli. Güvenlik sağlanırsa turizm açısından daha değerli olur.”

Uzmanlar, tarihi yapılarda güvenlik önlemlerinin estetik ve tarihle uyumlu olması gerektiğini belirtiyor. Van Kalesi’nde çalışmaların tamamlanmasıyla ziyaretçi güvenliğinin artması bekleniyor, ancak kullanılan modern malzemeler tartışma konusu olmayı sürdürüyor.