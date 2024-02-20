Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 47 yıl önce zabıtalar bulmuştu. Ailesini arıyor

Ev hanımı ve bir çocuk annesi olan Güler Güven, 13 Mart 1977’de sadece bir yaşındayken, şehrin en kalabalık yerlerinden biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda tek başına dolaşırken zabıta tarafından bulundu. Kemeraltı Polis Noktası’na götürülen ve daha sonra Anafartalar Polis Merkezi’ne teslim edilen Güven’in herhangi bir akrabası bulunamayınca, Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu’na teslim edildi. Güler Güven, 6 ay sonra Ayşe-Çetin Güven çifti tarafından evlat edinildi. Güven çifti, Güler Güven’i kendi çocukları gibi yetiştirdi, ona sevgi gösterdi ve destek oldu. 22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının ailesinden evlatlık olduğunu öğrendi.

47 YIL SONRA BİYOLOJİK AİLESİNİ ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Güven çifti, kızlarını kaybetme korkusuyla geçmişini araştırmasını istemedi, bu yüzden Güler Güven de konuyu araştıramadı. Annesi Ayşe Güven’i yaşlılık nedeniyle kaybeden ve babası da oldukça yaşlanan Güler Güven, merakına yenik düşerek, 47 yıl sonra biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Güven, gerçek anne ve babasını bulabilmek için ilgili kurumlardan döneme ait belgeleri toplamaya başladı.

“GÜNLERCE AĞLADIM”

Kendisini evlat edinen aileyi 22 yaşına kadar gerçek ailesi sandığını belirten Güler Güven, "Bir elim yağda bir elimde balda büyüyen bir kız çocuğuydum. Her yere beraber giderdik. Hep birlikte olurduk. 22 yaşında sözlüm telefonda söyledi. Onun ailesi, anneannemin eski mahalleden komşusuymuş. Oradan öğrenmiş. Günlerce ağladım. Araştırmaya kalkınca annemin engellemeleri oldu. Öğrenmemi istemedi. Çok seviyorlardı beni. Babam bugün bile hala ailemi bulmamı istemiyor. Ben ailemi bulmak istiyorum.

“ANNEMİ BULMAYI ÇOK İSTİYORUM”

Nereden geldiklerini, neden beni terk ettiler ya da ben mi kayboldum, yoksa kaçırıldım mı, bunları öğrenmek istiyorum. Belki annem bayılmış ve düşmüş olabilir. Belki annem cahildi, arayıp bulamadı. Ne oldu da böyle oldu? Suçlu muydu, değil miydi? Bugüne kadar neler yaşadı, hayatı nasıl geçti, bunları sormak istiyorum. Annemi bulmayı çok istiyorum. Onunla görüşüp konuşmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güler Güven’in avukatı Bünyamin Bıçak, “Durumunu öğrenince yardımcı olmak istedim. Eksik belgeleri toplamaya çalışıyoruz. Daha sonra mahkeme yoluyla ailesinin kim olduğunu bulmaya çalışacağız” dedi.