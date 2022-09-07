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Tarihi Kethüda Hamamında özel konser

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği'nin Zuhal Müzik katkılarıyla 28- 29 Eylül tarihlerinde İstanbul Kethüda Hamamında gerçekleşecek 3. sanat etkinliğine sanatçı Burçe Karaca, etkinliğe piyano için yazdığı eserleri ile eşlik edecek.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 18:35
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Tarihi Kethüda Hamamında özel konser

Tarihi Kethüda Hamamında özel konser
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Etkinlikten elde edilen tüm gelir önceki senelerde olduğu gibi Ceren Özdemir Sanat Bursu Programı kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerle paylaşılacak.

Piyanist ve besteci Burçe Karaca yardım konserlerine devam ediyor. Daha önce birçok yardım konserinde yer alan sanatçı, 28-29 Eylül tarihlerinde Kethüda Hamamında Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği ve Zuhal Müzik katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinlikte müzikseverlere piyanosu ile özel bir konser verecek. Kendi eserlerini seslendireceği etkinlikte 52 sanatçı tarafından üretilmiş sanat eserleri de sergilenecek. Düzenlendiği ilk yıl 21, ikinci yıl 40 öğrencinin elinden tutmayı başaran etkinlikten bu sene elde edilen tüm gelir geçen senelerde de olduğu gibi Ceren Özdemir Sanat Bursu Programı kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerle paylaşılacak. Burçe Karaca, " Böyle güzel bir projede yer almaktan çok mutluyum. Çok yetenekli ama imkanları kısıtlı öğrenciler var. Onlara destek vermek benim için çok değerli." dedi.

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