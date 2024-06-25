Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi kriz

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giremeyen başpehlivanlar ortak bir bildiri yayımlayarak, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun (TGGF) aldığı kararın yağlı güreş geleneğini hiçe saydığını ve başpehlivanların er meydanına çıkmasını engellediğini belirtti.

Başpehlivanların sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, TGGF'nin uyguladığı keyfi ön eleme düzenlemesini protesto etmek amacıyla güreşmeme kararı aldıkları bildirildi. Açıklamada, "663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılacak 'Altın Kemer' mücadelesine TGGF tarafından yağlı güreş tarihimizde hiç bir zaman olmamış, keyfi ön eleme düzenlemesini protesto etmek amacıyla başpehlivanlar olarak güreşmeme kararı aldığımızı bildiririz. Edirne'de ilk 32'ye kalmak için 3 tur sonrasında ligi ilk 8 sırada bitirenlerle güreşeceğimizi ve bunun adaletsiz olduğunu TGGF'ye bildirmemize rağmen bugüne kadar yanlıştan dönüş yapılmamıştır. Perşembe günü yapılacak olan ön eleme güreşlerine katılmayacağımızı, başpehlivanlar arasında ayrım olmadan, cumartesi günü Edirne Sarayiçi'nde kol bağlamak istediğimizi beyan ediyoruz. İlgili talimat değişikliğinin iptali için Danıştay 10. Dairesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na dava açtığımızı ve sadece güreşmek istediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri yer aldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ön elemelerde mücadele edecek başpehlivanlar şöyle: İsmail Erkal, Yalçın Üncül, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Serkan Serttürk, Okan Acar, Ali Yanatma, Hamza Köseoğlu, Bekir Eryücel, Mecit Yıldırım, Süleyman Aykırı, Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Arif Akın, İsmail Güzel, Onur Balcı, Yunus Emre Yaman, Atilla Güzel, Hamza Özkaradeniz, Yıldıray Pala, Seçkin Duman, Semih Turgut, Şahali Kurt, Kaan Kaya, Recep Çakır, Salih Erinç, Menderes Saltık ve Feyzullah Aktürk.