Tarihi köy enstitüsünde yangın

Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, tarihi köy enstitüsündeki yangına hızla müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi ve yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayın ardından yangının çıkış sebebine dair soruşturma başlatıldı ve ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Yangının ne şekilde çıktığına dair kesin bir bilgiye ise şu an için ulaşılamadı.