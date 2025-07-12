Tarihi Köy Pazarı hizmete girdi

İlk misafirlerini ağırlayan pazarın bereketli olması temennisinde bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise "Biz, kadın girişiminin ve emeğin her zaman yanındayız" dedi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan ve "Yarışlar Kenti" olarak bilinen Magnesia Antik Kenti, Germencik Belediyesi'nin yeni projesiyle hem bölge halkının ekonomisine hem de turizme can katmayı hedefliyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci öncülüğünde hazırlanan Magnesia Tarihi Köy Pazarı, hizmete girerken ilk misafirlerini ağırladı. Kurulan köy pazarının hem bölge halkının ekonomisine katkı sağlaması hem de ilçenin turizm potansiyelinin artırması hedeflenirken, Tekin Mahallesi kadınları ile bir araya gelen Başkan Zencirci, hem pazar stantlarını gezdi hem de "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Germencik'in turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zencirci; "Belediyemizin katkıları ve Tekin Mahallemizden kadınlarımızın emeğiyle hayat bulan Magnesia Tarihi Köy Pazarı Magnesia Antik Kenti girişinde faaliyetlerine başladı. Tekin Mahallesi kadınlarımızın bizden seçimden önce bir talebi vardı. "Biz kendi pazarımızı oluşturmak istiyoruz, Magnesia'da otopark halindeki bölgeyi mini bir pazar yerine çevirelim" diyorlardı. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Tekin'deki bu güçlü, kuvvetli, kudretleri bu ablalarımızın, bu pazarı ayakta tutması gerekiyor. Bu konuda hiç bir endişemiz yok. Çünkü kadının olduğu yerde güç vardır. Kadının olduğu yerde emek vardır. Kadının olduğu yerde mutlaka ve mutlaka sonuca ulaşılma vardır. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri açık olan bu özel pazarda, el emeği, göz nuru ürünler sizleri bekliyor. Biz, kadın girişiminin ve emeğin her zaman yanındayız. Unutmayın, kadınların başaramayacağı, güzelleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Tüm misafirlerimizi Magnesia Pazarı'na bekliyoruz ve hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz" dedi.

Tarihi köy pazarında stantlarını açan ve ilk misafirlerini ağırlayan Tekinli kadınlar ise "Belediye başkanımızın yardımlarıyla bu işleri teşebbüse giriştik. Ama çok güzel bir şey olacak ileride inşallah. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri buradayız. Herkesi bekliyoruz. Bizim için iyi oldu. Burası devam ederse daha mutlu oluruz. Belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" diyerek herkesi pazara davet etti.