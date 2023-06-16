Tarihi okulun kapanmasına veli ve öğrencilerden tepki: Okuluma dokunma

Ankara Mimar Kemal Ortaokulu’nun, okulda az öğrenci olması sebebiyle kapatılacağı iddia edilirken, veliler tepki gösterdi. Okulun kapanmasına karşı çıkan veliler basın açıklaması yaptı, öğrenciler, “okuluma dokunma” dedi.

Tarihi okulun kapanmasına veli ve öğrencilerden tepki: Okuluma dokunma

Birgün’de yer alan habere göre, Ankara’nın en köklü okullarından olan Yüksel Caddesi’ndeki tarihi Mimar Kemal Ortaokulu’nun kapanacağı iddialarına veliler tepki gösterdi. Okulun, az öğrenci olması gerekçesiyle Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edileceği belirtiliyor.

Okulun kapanmasına karşı çıkan veliler karne günü okulun önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileri destek verdi. Basın açıklaması sırasında öğrenciler “Okuluma dokunma” diyerek sloganlar attı.

Basın açıklamasını okuyan öğrenci velilerinden Derya Kaşif, birkaç gün önce okulun taşınıp binaya İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü’nün taşınacağını öğrendiklerini belirterek “Neredeyse bir asırlık okul “öğrenci sayısı az” diyerek bu yok edilmek istenmektedir. Bu binanın okul olarak kullanılma zorunluluğu var. Burası Anıt Kurul’u tarafından korunan bir okul. Biz okulumuzun daha yıllarca eğitime devam etmesini istiyoruz. Alınan kararların tarafımıza bildirilmesini istiyoruz. Okulumuzu vermek istemiyoruz. Vermeyeceğiz. Çocuklarımız ve bizler bunun takipçisi olacağız” dedi.

Okulun konumundan bahseden Kaşif, “Mimar Kemal Orta Okulu şehrin merkezinde çocuklarımız için ulaşımı kolay, güvenli ve başarılı bir okuldur. Çevrede çalışan kamu çalışanları için tercih edilen bir okuldur. Mimar Kemal Ortaokulu kendi binasında eğitim ve öğretime devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Mimar Kemaleddin Bey tarafından projesi çizilen okulun, ilk binası 1927’de tamamlandı. 96 yıllık tarihi okuldan; Bülent Ecevit, Sevgi Soysal, Can Dündar, Orhan Pamuk, Mahfi Eğilmez, Cüneyt Koryürek, Hasan Cemal, Mehmet Barlas, Altan Öymen, Çetin Altan ve Murat Karayalçın gibi birçok tanınmış isim mezun oldu. Okul, 2018’de tekli eğitime geçerek ortaokula dönüştürülmüştü.

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