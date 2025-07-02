Tarihi rapor şok etkisi yarattı: İngiliz sömürgeciliği soykırım olarak tanındı

Avustralya, Victoria eyaletinde kurulan Yoorrook Adalet Komisyonu, İngiliz sömürgeciliğinin eyalet yerli halkı üzerindeki etkilerini dört yıl boyunca süren titiz bir çalışmayla inceledi. 2021'de kurulan ve Avustralya'nın ilk resmi "hakikat arayışı" soruşturması olan bu komisyon, yerli halkın geçmişte ve günümüzde maruz kaldığı "sistemsel adaletsizlikleri" araştırmayı hedefledi. Komisyonun raporunda, 1830'lu yılların başında eyaletin sömürgeleştirilmesinden sonraki 20 yıl içinde yerli nüfusun dörtte üç oranında azaldığı belirtildi.

Raporda, 1834'ten itibaren "toplu katliamlar, hastalıklar, cinsel şiddet, dışlama, dil soykırımı, kültürel yok etme, çevresel bozulma, çocukların alıkonulması" ve asimilasyon politikalarının Victoria'nın yerli topluluğunun "neredeyse tamamen fiziksel yıkımına" yol açtığı vurgulandı. Yerli nüfusun 1834'teki 60.000'den 1851'e gelindiğinde 15.000'e düştüğü sayısal olarak gözler önüne serildi. Rapor, bu durumu açıkça "soykırım" olarak nitelendirdi.

100 MADDELİK TAVSİYE VE TAZMİNAT TALEBİ

İki aydan uzun süren halka açık duruşmalar ve 1.300'den fazla başvurudan elde edilen bilgilerle hazırlanan rapor, "işgal ve sömürü" nedeniyle verilen zararın "telafi edilmesi" için 100 tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeler arasında, insan hakları ihlallerinin tanınması ve tazminat ödenmesi gibi konular da yer alıyor.

Raporda ayrıca, eğitim sisteminin yerli halkın daha fazla katılımıyla önemli ölçüde yeniden düzenlenmesi ve Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda savaşan ancak savaş alanlarından döndüklerinde gazilere toprak bağışı yapan programdan dışlanan Aborijin askerler için hükümetten özür dilenmesi çağrısı yapıldı. Eyaletin sağlık sistemiyle ilgili olarak ise raporda, ırkçılığın "endemik" olduğu ve yerli sağlık hizmetlerine daha fazla fon ayrılması ile sisteme daha fazla Aborijin personel kazandırılması için politikalar oluşturulması gerektiği belirtildi.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOT

Komisyonun beş üyesinden üçü (Sue-Anne Hunter, Maggie Walter ve Anthony North), "temel bulguların nihai rapora dahil edilmesini onaylamadıklarını" belirtmiş olsalar da, bu konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Victoria'nın İşçi Partisi hükümeti rapora yanıt olarak, Başbakan Jacinta Allan'ın bulguların "acı gerçeklere ışık tuttuğunu" söyleyerek, bulguları "dikkatle değerlendireceklerini" ifade etti. Victoria'daki Aborjin sağlığı ve refahının ana kuruluşu olan Jill Gallagher, soykırım bulgusunun "tartışılamaz" olduğunu söyledi. ABC'ye verdiği demeçte, "Bugün hayatta olan kimseyi bu vahşetlerden dolayı suçlamıyoruz, ancak bu gerçeği kabul etmek bugün hayatta olan bizlerin sorumluluğundadır ve tüm Victorianlar bugün bu gerçek bulguları kabul etmeli, tanımalı ve onlarla uzlaşmalıdır" dedi.

ULUSAL UZLAŞMA SÜRECİ VE REFERANDUM SONUÇLARI

Yoorrook Adalet Komisyonu'nun raporu Avustralya'da bir ilk olsa da, diğer eyalet ve bölgelerde benzer soruşturmalar farklı ilerleme derecelerinde devam ediyor. Örneğin, Queensland'da İşçi Partisi hükümetinin yerini yeni bir Liberal-Ulusal hükümetin almasının ardından hakikat arayışı soruşturması iptal edilmişti. Son yıllarda, Avustralya'nın geleneksel sahiplerinin hükümetin her seviyesinde nasıl tanınacağı konusunda ulusal çapta hararetli tartışmalar yaşanıyor. 2023 Ekim'inde Avustralyalılar, Anayasa'da Aborjin ve Torres Strait Adalı Sesi'ni, yani yerli halkın yasalar hakkında tavsiye vermesi için ulusal bir organ oluşturmayı öngören tarihi bir referandumu reddetmişlerdi.