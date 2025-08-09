Tarihi Roma Hamamında 1900 yıl sonra yeniden su aktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlattığı “Geleceğe Miras” projesi kapsamında gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda, Roma Hamamı’nın soğuk su havuzu (frigidarium) yaklaşık 1900 yıl sonra yeniden suya kavuştu. Yapının özgün dokusuna sadık kalınarak yürütülen restorasyon ve konservasyon süreciyle, havuz eski ihtişamına kavuştu ve ziyaretçileri binlerce yıl öncesinin atmosferine taşıyor.

UNESCO LİSTESİNDE BİR MİRAS: STRATONİKEİA

Stratonikeia, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve “Gladyatörler Kenti” olarak da bilinen, antik ile modernin iç içe yaşandığı nadir arkeolojik alanlardan biridir. Hellenistik Dönem’den Osmanlı’ya kadar farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kent, özellikle anıtsal yapılarıyla dikkat çekmektedir. Bu yapılar arasında yer alan ve Roma İmparatorluk Dönemi’nde inşa edilen büyük hamam kompleksi, dönemin sosyal yaşamına ışık tutan önemli bir mimari mirastır.

1900 YILLIK SESSİZLİĞİ BOZAN SU: FRİGİDARİUM YENİDEN HAYATTA

Hamamın frigidarium bölümü, antik dönemde sıcak-soğuk su döngüsünün bir parçası olarak kullanılıyordu ve ritüel temizliğin merkezi alanlarından biriydi. Yapının yaklaşık 1900 yıl sonra yeniden suyla buluşması, hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük anlam taşımaktadır. Arkeologlar, mimarlar, restoratörler ve pek çok uzmanın özverili çalışmasıyla hayata geçirilen bu proje, yalnızca bir yapının değil, bir yaşam kültürünün de yeniden doğuşuna tanıklık etmemizi sağlıyor.

GELECEĞE MİRAS: KÜLTÜREL KORUMANIN ÖRNEK PROJESİ

“Geleceğe Miras” projesi; Türkiye’nin kültürel mirasını koruma, restore etme ve gelecek kuşaklara aktarma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen çok yönlü bir çalışma. Bu proje kapsamında Stratonikeia gibi birçok antik kentte sürdürülebilir arkeolojik koruma modelleri uygulanmakta, kazı alanlarının erişilebilirliği artırılmakta ve ziyaretçi deneyimi geliştirilmekte.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE AKAN SU

Roma Hamamı Frigidarium’unda yeniden akan su; geçmişle bugünü, bilimle sanatın buluşmasını simgeliyor. Bu önemli gelişme, sadece Stratonikeia için değil, Anadolu’nun zengin tarihsel katmanlarının gün yüzüne çıkarılması açısından da umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.