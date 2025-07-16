Tarihi saray ve bakanlık binalarını satışa çıkıyor: Macar hükümetinden beklenmedik hamle

Macaristan hükümeti, başkent Budapeşte'nin en değerli tarihi binalarını ve bakanlık merkezlerini satışa çıkardı. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Macar Devlet Hazinesi gibi önemli kurumların merkez binaları da dahil olmak üzere birçok ikonik yapı, Macar Ulusal Varlık Yönetimi (MNV) tarafından düzenlenecek açık artırmalarla yeni sahiplerini bekliyor. Bu hamle, ülkede büyük tartışmalara yol açtı.

HANGİ BİNALAR SATILIK?

Haziran ayında yayınlanan listeye göre, satış listesinde şu binalar yer alıyor:

İçişleri Bakanlığı Kompleksi (Belügyminisztérium)

Széchenyi Meydanı ve Nádor Caddesi arasında yer alan 35.500 metrekarelik bu tarihi bina, Art Nouveau tarzıyla dikkat çekiyor. Bakanlık, yakında Buda Kalesi'ndeki yeni binasına taşınacağı için bu kompleks satışa sunuldu.

Maliye Bakanlığı Binası (Pénzügyminisztérium)

1909-1911 yılları arasında inşa edilen bu bina, mimar Alpár Ignác'ın imzasını taşıyor. Kullanım dışı kalmasıyla birlikte satış listesine eklendi.

DEVLET HAZİNESİ MERKEZİ

11.713 metrekarelik bu görkemli bina, ünlü mimar Lechner Ödün tarafından tasarlandı. Süslemeleri ve Zsolnay çinileriyle dikkat çeken yapı, şu anda devlet tahvili satış noktası olarak kullanılıyor.

DİĞER ÖNEMLİ YAPILAR

Széchenyi Rıhtımı'ndaki iki tarihi saray, Garibaldi Caddesi'ndeki ofis binası ve IV. bölgedeki Árpád Hastanesi de satış listesinde.

SATIŞ TARTIŞMALARI

Bu satışlar, Macaristan'da büyük tepki çekti. Muhalif siyasetçi Magyar Péter, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu bir devlet yağmasıdır. Orbán ailesi ve yakın çevresi, ulusal servetin son incilerini de ele geçirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Vitézy Dávid gibi kent planlamacıları, bu satışların Budapeşte'nin tarihi dokusuna zarar verebileceği uyarısında bulundu.

POTANSİYEL ALICILAR KİMLER?

Macar basınında çıkan haberlere göre iş insanı Tiborcz İstvan ve ona yakın yatırım fonlarının bu satışlara ilgi göstermesi bekleniyor. Tiborcz, aynı zamanda Başbakan Viktor Orbán'ın damadı olarak biliniyor.

MNV, henüz satış tarihlerini açıklamadı, ancak bazı binalar için ihale sürecinin başladığı belirtiliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama beklenirken, bu satışların Macaristan'ın siyasi ve ekonomik gündemini uzun süre meşgul edeceği öngörülüyor.