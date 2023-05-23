Tarihi skandal: Fenerbahçe TFF'ye savaş açtı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında Trezeguet ile görüntüsü çok konuşulan ve tükürmesi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Samet Akaydın hakkında TFF'ye karşı çok ağır bir açıklama yayınladı.

Tarihi skandal: Fenerbahçe TFF'ye savaş açtı

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada sevk "Tarihi skandal" olarak yorumlandı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ

TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz.

fwzo8klwwam8uly-1.jpg

Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Son Haberler
Alanya’da sezon öncesi taksi ve halk otobüsleri denetleniyor Güncel
Alanya’da sezon öncesi taksi ve halk otobüsleri denetleniyor
Sağanak’ın vurduğu Elmadağ'da çalışmalar sürüyor Güncel
Sağanak’ın vurduğu Elmadağ'da çalışmalar sürüyor
Antalya'da uçaklara dolu engeli Güncel
Antalya'da uçaklara dolu engeli
Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret Güncel
Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi? Yazarlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Güncel
İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede Dünya
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede