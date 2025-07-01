Tarihi sözleşme... Böylesi görülmedi

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Tarihi sözleşme... Böylesi görülmedi

NBA'de hem normal sezonun hem finallerin MVP'si olan Shai Gilgeous-Alexander, takımı Oklahoma City Thunder ile lig tarihinin en büyük kontratını imzaladı.

NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder, iç transferde büyük bir anlaşmaya imza attı.

ESPN’den Shams Charania’nın haberine göre Thunder, süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander’ın sözleşmesini 285 milyon dolarlık devasa bir kontrat karşılığında 4 yıl uzattı.

Yeni kontratıyla birlikte senede 71.2 milyon dolar kazanacak olan Kanadalı süper yıldız, NBA tarihinin "bir senede en çok para kazanan oyuncusu" olacak.

Bu sezon Oklahoma City Thunder’ı NBA şampiyonluğuna taşıyan 26 yaşındaki süper yıldız, normal sezonda kazandığı MVP ödülünün yanı sıra NBA finallerinin de MVP’si seçilmişti.

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