Tarihi transfer için geri sayım!

Yılın transferine hazırlanan son şampiyon Galatasaray'da Victor Osimhen için geri sayım başladı.

İtalyan ekibi Napoli ile 40 milyonu bu sene, 35 milyonu gelecek sene olmak üzere, bonuslarla birlikte toplam 80 milyon euroluk bonservis karşılığında anlaşan sarı kırmızılılar, Nijeryalı golcünün transferinde son evrak işlerini de tamamladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığında göre Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi.

???? Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 25, 2025

Napoli'nin yeni sezon hazırlık kampına dahil edilmeyen 26 yaşındaki yıldız forvetin transferin resmileşmesinin ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'in en pahalı transferi unvanını almaya hazırlanan Nijeryalı golcü, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da 41 maçta 37 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.