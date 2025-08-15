Tarihi transfer resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Tarihi transfer resmen açıklandı

Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo, Bundesliga ekibi RB Leipzig'e resmen transfer oldu.

Bundesliga'nın dişli ekiplerinden RB Leipzig, Manchester United'a 80 milyon euroya sattığı forveti Benjamin Sesko'nun yerini Türkiye'den doldurdu.

Göztepe'nin yıldız forveti Romulo, RB Leipzig'e 5 yıllık imza attı.

23 yaşındaki Brezilyalı forvet, transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Leipzig'e transfer olmak kariyerimde büyük bir adım. Bundesliga, dünyanın en güçlü ve heyecan verici liglerinden biri ve burada en üst seviyede kendimi kanıtlamak istiyorum. Leipzig'in yüksek tempolu, yoğun presli oyun tarzı bana çok uygun. Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Ayrıca şehri ve taraftarları tanımayı ve RBL ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum."

20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeliyle transfer olduğu belirtilen Romulo, Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'in en pahalı üçüncü satışı oldu.

Geçen sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İzmir ekibine transfer olan Romulo, 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.

