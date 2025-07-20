Tarihi transfer çalımı: Ezeli rakipten son dakika hamlesi

Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon'un gol kralı forveti Viktor Gyökeres'in transferi İngiltere'de ortalığı karıştırdı.

Uzun süredir Arsenal ile süren transfer görüşmeleri çıkmaza girerken bir diğer İngiliz devi Manchester United'ın da sürece dahil olduğu öğrenildi.

A Bola'nın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, bonuslarla birlikte 70 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle yarışa dahil oldu.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve henüz anlaşmanın sağlanamadığı belirtilirken Gyökeres'in eski hocası Ruben Amorim'e rağmen Manchester United'da değil Arsenal'de forma giymek istediği belirtildi.

Serbest kalma bedeli 100 milyon euro olan 27 yaşındaki İsveçli golcü, geçen sezon 33 maçta attığı 39 golle Portekiz Ligi'nin gol kralı olmuştu.

Transfer olmadı, babası gözyaşlarına boğuldu