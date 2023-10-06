Tarihi yapının restorasyonu yarım kaldı çevresi depoya döndü

İstanbul Eminönü’ndeki Ahi Çelebi Camii yanında yer alan Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi, 2017 yılında restorasyona girdi. Restorasyon çalışmalarının durduğu yapının çevresi adeta depo olarak kullanılıyor. Çok sayıda damacananın bu alana yığıldığı görüldü.

KAYNAK: DHA
Tarihi yapının restorasyonu yarım kaldı çevresi depoya döndü

Çocuklar için açılmış okul anlamına gelen, Osmanlı eğitim düzeninde önemli bir yeri bulunan sıbyan mekteplerinden biri olan Eminönü’ndeki Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi, restorasyon çıkmazında. 16. yüzyılda Ahi Çelebi tarafından yaptırılan ancak 19. yüzyıl özelliklerini yansıtan tarihi yapı 2017 yılında restorasyona girdi. Restorasyon inşaatı için etrafı çevrili olan yapının içinden motorla damacana suların taşındığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. 1940’lı yıllarda da bir dönem yağ deposu olarak kullanıldığı öğrenilen sıbyan mektebinin çevrildiği alan şimdilerde depo gibi kullanılıyor. Alanda çok sayıda su şişe de yığıldı. Restorasyon kapsamında içerideki yapıların zarar görmemesi ve alanın madde bağımlılarından korunması için bekçilik yapan Gökhan Başaran, restorasyon çalışmalarının artık yapılmadığını belirtti.

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"ESERLER UZAKTA, EKMEK PARASI KAZANIYORUM"

Restorasyon alanında bekçilik yapan Gökhan Başaran, "Ben Osmaniye’den geldim, burada bekçilik işi yapıyorum. Burada su dağıtıyorum. Restorasyon yapıyorlardı ama restorasyon durmuş. Beni de malzeme çalınmasın diye bekçi olarak bıraktılar. Gemilere, büfelere su dağıtıyorum. Konteynerimiz var, suyu oraya koyuyoruz. Belediyenin izni var. Burası yoksa uyuşturucu bağımlılarının mekanı oluyor. Tarihi eserler çalınmasın diye duruyorum. 7/24 buradayım. En son depremde buraya geldim, 4 aydan beri buradayım. 7-8 seneden beri burası mahkemelikmiş. Restorasyon yok mülk davası diye. İçeride en fazla 2 palet su tutabiliyorum 100 damacana falan yapıyor. Onları da konteynere koyuyorum. Eserler uzakta, tarihi eseri restorasyon yapmıyorlar durdurdurlar Ben de ekmek parası kazanıyorum" dedi.

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"SU DEPOSU OLACAĞINA HALKA AÇILSIN"

Eminönü’nü gezmeye gelen Yüksel Atalar, duruma tepki göstererek, "Görüntü çok çirkin. Turistler burada daha yoğunlukta, daha güzelleştirilmesi, hızlanması çok güzel olur" diye konuştu. Uzun yıllar Eminönü’nde çalıştığını söyleyen Sedat Özen ise, "Çelebi Camii’nin yanı zaten fırındı, o fırının sayesinde caminin restorasyonu oldu. Yıllarca bu cami restore edilmemiş köhne bir şekilde kaldı. Sağlıklı olan tarihi eserlerin korunması. Su deposu yerine, işleme konulup da tarihi eser olarak halka açılsa daha sağlıklı olur. Geçmişimiz bizim geleceğimiz için lazım. Bir zamanları Eyüp Sultan'ın buğday ambarı olarak kullanılması gibi burada da aynı şey yapılmak isteniyor ama ben buna katılmıyorum" ifadelerini kullandı.

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Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) olan tarihi yapıdaki görüntülerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapılmadı.

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