Tarihi zafer sonrası duygusal anlar! Röportaj verirken gözleri doldu

A Milli Basketbol Takımımızın Sırbistan'ı yendiği tarihi mücadelenin ardından kaptan Cedi Osman'ın maç sonu açıklamasında gözleri doldu.

12 Dev Adam, Sırbistan'ı 95-90'lık skorla devirerek EuroBasket A Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Cedi Osman, röportaj verirken duygusal anlar yaşadı.

Gözleri dolan Cedi Osman güçlükle konuşarak, "Herkesi tebrik ediyorum. Çok güzel basketbol oynadık. Maçı hiç bırakmadık. Bazen geriye de düştük. İyi oynadık. Herkesle gurur duyuyorum. Önümüz açık, inşallah finale kadar gideceğiz. Umarım bu şekilde oynamaya devam ederiz. Herkesin eline sağlık!" dedi.

