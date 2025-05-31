Tarihi zirvede Erdoğan'dan kritik mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışın huzurun refahın hüküm sürdüğü bölgesine ve dünyaya yön veren Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. Bizi köken kimlik ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat birlik olmuş tek millet olmuş terörsüz Türkiye'yi inşa etmeyi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK ESERİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

'Teknofest kuşağı' vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gencecik mühendislerimiz savunma sanayinde adeta destan yazıyor. Bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta başarıdan başarıya koşuyorlar" dedi.

Gençliğin Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olacağına yürekten inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Terörsüz Türkiye'de 86 milyon kardeşlik içinde yaşayacak. En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'ECDADIMIZA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Eserlerimizle, projelerimizle, kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul'u değil fetih ruhunu da emanet etti. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı biz ecdadımızdan öğrendik. Adanmışlığın önünde hiçbir engelin duramayacağını biz ecdadımızdan öğrendik. Hakkı haykırmayı biz ecdadımızdan öğrendik.

'CHP REDDİ MİRAS YAPTI'

Şunu da ifade etmek isterim sadece yasaklarla mücadele etmedik, siyasi hayatımız boyunca ön yargılarla ve ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik. CHP reddi miras yaparak tarihi 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor.

'FİTNE SİYASETİ ARTIK BİTMİŞTİR'

Bize had bildirmeye cüret edenler çıktı. Şimdi onların hiçbiri yok, neredeler, arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce kilometre ötede son nefeslerini verdiler ama biz buradayız. Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz.

'TERÖRSÜZ BÖLGEYE VASIL OLACAĞIZ'

Terörün olmadığı nifakın olmadığı her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin hayır duasıyla önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye'ye ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de bu kutlu mücadelemize güçlü destek bekliyorum. Rabbim iş birliğimizi ve işlerimizi kolaylaştırsın diyorum. Sevgili gençler Sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz bizim en büyük arzumuzdur. Bunun için 23 yıllık iktidarımız boyunca gerçekten çok gayret sarfettik. Bu ülkenin gençleri her alanda güçlü bir şekilde var olsun, dik dursun, özgürce hedeflerine odaklansın diye gecemizi gündüzümüze kattık. Yasakçı anlayışı, baskıcı zihniyeti, tek tipçi uygulamaları tarihin çöp sepetine yolladık. Başörtüsü ve kılık kıyafet yasaklarını inşallah bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık. Eğitimde. Siyasette, teknolojide gençlerimize alan açtık. Tüm imkanlarımızı geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için seferber ettik. Kredi ve borç desteklerimizi artırdık. 81 ilimizi üniversitelerde, bilim, kültür ve spor merkezleriyle donattık. Üniversite yurtlarımızın sayılarını artırdık. Bu yurtları modern, güvenli ve konforlu hale getirdik. Türkiye yüzyılı maarif modeliyle eğitimde niteliği artıracak önemli bir adım dağıttık. Gençleri sadece vitrin süsü olarak kullananlara, gençlerin heyecanları üzerinden ikbal devşirmeye çalışanlara, yolsuzluklarını perdelemek için gençlerin arkasına saklananlara, velhasıl gençleri sarf malzemesi olarak gören menfaatperestlere bugüne kadar prim vermedik. Bundan sonra da ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin terör örgütlerinin çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız.