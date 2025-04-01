Tarihin çektiği fotoğraflar ve Volkan Konak...

Kısa zaman içinde iki değerli Türk evladını kaybettik. Evrem Devrim Zelyut ve Volkan Konak...

Evren’in babası Rıza Zelyut ile Akşam gazetesinde oda arkadaşıydık. O sırada üniversite öğrencisi olan Evren, zaman zaman babasını ziyarete gelir, bu vesileyle sohbet ederdik. Ekonomiyle ilgili sorularımı kendinden emin bir şekilde cevaplandırır ve çok isabetli analizler yapardı. Rıza Bey, sohbetimize karışmaz, oğlunun konuşmalarını iftiharla dinlerdi. Evren’den, bir iki yazımda, “genç bir ekonomist dostum” diye söz etmiştim... Sonra Türkiye’nin sayılı ekonomistlerinden biri oldu. Ekonomi bilgisini vatana hizmet için kullanan, cesur olduğu kadar zarif bir beyefendiydi. Allah rahmet eylesin.

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Hemşehrim, “Kuzey’in oğlu” Volkan Konak ile 2003 yılında Çağlayan meydanında düzenlediğimiz Kıbrıs mitinginde tanışmıştık. Mitinge katılım az olunca kısa bir konuşma yapmış ve “Üzülmeyin, tarihin çektiği fotoğrafta, bu mitingi desteklemeyenlerin gözü kapalı çıkacak” demişti.

Türkiye’de dönemin başbakanı bile Kıbrıs Türklerinin lideri Rauf Denktaş’ı saf dışı bırakmaya çalışırken, Volkan Konak yine doğru taraftaydı. Ne gariptir ki Volkan Konak, hayatını da sahnede geçirdiği kalp krizinden sonra KKTC’nin Gazimağusa şehrinde kaybetti...

Volkan Konak ile bir defa da eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Volkan Canaalioğlu’nu ziyaretim sırasında karşılaşmıştık. Şimdi CHP Trabzon milletvekili olan Avukat Sibel Suiçmez ile birlikte, Doğu Karadeniz ve Trabzon’da Çernobil felaketi ile yaygınlaşan kanser vakalarına karşı ne yapılabileceği üzerinde çalışıyordu. Aşık olduğu Maçka yaylalarının türkülerini, ezgilerini bütün ülkeye duyurmakla kalmıyor, hemşehrilerini de büyük bir beladan korumaya çabalıyordu...

Volkan Konak, Karadeniz dalgaları gibi hırçındı, doğaldı ama bir o kadar da duygusaldı... Ülke meselelerinde de aktifti, sahnede “Sanatımı beğenmeyen insanla ahbaplık ederim ama vatanımı, kocayürekli yenilmez şövalyemiz Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık etmem.” derdi...

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Volkan Konak, bir hafta önce de hafta önce sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasına tepki göstermişti.

Benim de köylüm olan Mehmet Murat Çalık ile ilgili, “Beylikdüzü Belediye Başkanı, Mehmet’im; ilkokuldan beri tanıdığım ağabeyi olmaktan gurur duyduğum canım kardeşim, seni unutur muyum?

Senin dürüstlüğün, mütevaziliğin, asilliğin dillere destan.

Sana bu fermanı yazanlar, tarihin çektiği fotoğrafta yüzleri kızarık çıkacaktır.

Sen affetsen de ben affetmeyeceğim.

Mehmet Murat Çalık Kardeşim seni çok seviyorum. Ayrıca maddi, manevi tüm kazanımlarımla yanında olduğumu bilmeni isterim.

Ağabeyin Volkan” diye yazmıştı.

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Ekrem İmamoğlu için de şöyle demişti:

“Sevgili Ekrem İmamoğlu Dostum,

futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi?

Takım arkadaşlarına arkanı dönmemek için.

Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi.

Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın.

Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım.”

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Görüldüğü gibi insan olmak, adam olmak, dost olmak zor zamanlarda belli oluyor... Volkan Konak, bu kişiliğiyle Maçka’nın orman köylerinden Trabzon’a, oradan Karadeniz’e ve bütün Türkiye’ye sağlam bir ruh aşıladı. O şimdi cennet atına binmiş gidiyor ama sesi bu toprakların üzerinde hep yankılanacak...