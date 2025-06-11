Tarihin en büyük para ödüllü turnuvası için geri sayım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarihin en büyük para ödüllü turnuvası için geri sayım

FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuvanın ödülleri de belli oldu. Şampiyonluğa ulaşacak olan takımın alacağı ödül ise dudak uçuklattı.

Bu yıl yeni formatı ile düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım başladı. ABD’de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve dünyanın en iyi 32 kulübünü bir araya getirecek olan turnuva dudak uçuklatan ödülü ile de dikkat çekiyor. Organizasyonda yaklaşık 1 milyar dolar dağıtılacak. Şampiyon takım, öngörülen 125 milyon dolarlık kazançla bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünün sahibi olacak.

FIFA hiçbir kesintiye gitmeden organizasyonun tüm gelirini kulüplere dağıtacak.Her kulübe, kıtası ve dünya sıralamasındaki yerine göre katılım payı verecek. En düşük katılım payını 3.58 milyon dolarla Okyanusya’dan Auckland City alacak. Afrika, Asya, Kuzey Amerika ekiplerine 9.55’er milyon dolar ödenecek. Güney Amerika takımları 15.21’er milyon dolar alırken Avrupa takımlarının alacağı katılım payı 12.81 ila 38.19 milyon dolar arasında değişecek.

b.jpg

FIFA’nın yeni organizasyonunda toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4’erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Son Haberler
Manchester City transfere doymuyor! Bir imza daha
Manchester City transfere doymuyor! Bir imza daha
Cimbom ikinci yıldızı da bitirdi: Prensip anlaşması sağlandı
Cimbom ikinci yıldızı da bitirdi: Prensip anlaşması sağlandı
Sahne Filenin Efeleri'nin! Rakip Sırbistan
Sahne Filenin Efeleri'nin! Rakip Sırbistan
Altında kritik gün yarın. Piyasaların gözü kulağı orada. Alacak ve satacakları ilgilendiriyor
Altında kritik gün yarın. Piyasaların gözü kulağı orada. Alacak ve satacakları ilgilendiriyor
Oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı!
Oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı!