Tarihin en büyük para ödüllü turnuvası için geri sayım

Bu yıl yeni formatı ile düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım başladı. ABD’de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve dünyanın en iyi 32 kulübünü bir araya getirecek olan turnuva dudak uçuklatan ödülü ile de dikkat çekiyor. Organizasyonda yaklaşık 1 milyar dolar dağıtılacak. Şampiyon takım, öngörülen 125 milyon dolarlık kazançla bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünün sahibi olacak.

FIFA hiçbir kesintiye gitmeden organizasyonun tüm gelirini kulüplere dağıtacak.Her kulübe, kıtası ve dünya sıralamasındaki yerine göre katılım payı verecek. En düşük katılım payını 3.58 milyon dolarla Okyanusya’dan Auckland City alacak. Afrika, Asya, Kuzey Amerika ekiplerine 9.55’er milyon dolar ödenecek. Güney Amerika takımları 15.21’er milyon dolar alırken Avrupa takımlarının alacağı katılım payı 12.81 ila 38.19 milyon dolar arasında değişecek.

FIFA’nın yeni organizasyonunda toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4’erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.