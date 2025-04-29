Tarihin en büyük sahte alkol operasyonu düzenlendi. 11 yıldır üretim yapıyolardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tarihin en büyük sahte alkol operasyonu düzenlendi. 11 yıldır üretim yapıyolardı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük içki kaçakçılığı operasyonuna imza attı.

Antalya merkezli Manisa, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte alkolü depoladığı ve satış yaptığı değerlendirilen 13 lüks otel, 1 fabrika, çok sayıda depo ve iş yerinin de aralarında bulunduğu toplam 29 adreste arama yapıldı. Aramalarda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; 2014 yılında 33 bin metrekarelik alanda kurulan alkol fabrikası üzerinden 11 yıl boyunca sahte içki üretildiği, bu süreçte şüphelilerin, şirketler bünyesinde içkiyi yasal gibi göstererek hem büyük miktarda vergi kaybına neden olduğu hem de haksız kazanç sağladıkları kaydedildi.

Sahte içki kaçakçılığı nedeniyle 3 milyar 700 milyon liranın üzerinde vergi kaybı oluştuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen en büyük sahte içki üretim ve dağıtım organizasyonunun çökertildiği kaydedildi.

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