Tarihin en büyük siber krizinin kaç bilgisayarı etkilediği ortaya çıktı. Böylesi hiç görülmedi

Widows tabanlı sistem kullanan bilgisayarlarda yaşanan bir yazılım sorunu dünya çapında başta havacılık, sağlık ve bankacılık olmak üzere çok sayıda sektörde işlemlerin durmasına neden olmuştu. Cuma günü meydana gelen sistem arızasının Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın bozuk bir güncelleme yollaması sebebiyle yaşandığı öğrenildi.

Microsoft ve CrowdStrike sorunun çözümü için çalıştıklarını duyurdu ve yaklaşık 1 gün içinde yazılım sorunu tamamen çözüldü.

KRİZİN KAÇ BİLGİSAYARI ETKİLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Microsoft yaptığı açıklamada büyük krizin boyutunu ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada krizin yaklaşık 8,5 milyon bilgisayarı etkilediğini tahmin ettiklerini duyuruldu. Ortaya çıkan sayı Windows tabanlı toplam bilgisayar sayısının sadece yüzde 1’i olsa da sorunun tarihin en büyük siber krizi olabileceğini gösterdi.

WannaCry'ın 2017'deki siber saldırısında 150 ülkede 300 bin bilgisayar etkilenmişti ve şu ana kadar en büyük siber kesinti saylıyordu.

Microsoft yaptığı açıklamada krizden etkilenenlere destek vermeye çalıştıklarını vurguladı. Açıklamada krizin CrowdStrike'ın bozuk bir güncelleme yollaması sebebiyle yaşandığı vurgulandı.