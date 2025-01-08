Tarihin en ilginç gollerinden biri Türkiye Kupası’nda atıldı. İşte o anlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarihin en ilginç gollerinden biri Türkiye Kupası’nda atıldı. İşte o anlar

Türkiye Kupası’nda oynanan Kırklarelispor-Bodrum FK maçında futbol tarihinin en ilginç gollerinden biri atıldı. Topun ağlarla buluştuğu anları görenler gözlerine inanamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile Kırklareli karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 19. dakikada 2-0 geride olan Bodrum FK, 31. dakikada ilginç bir gol buldu.

Kırklarelispor kalecisi Burak Sarı, degaj yaparak topu rakip kaleye göndermek istedi ama meşin yuvarlak takım arkadaşına çarpıp Bodrum FK'lı oyuncunun önüne düştü.


Bodrum FK'de Oğulcan Başol, bu ikramı geri çevirmedi ve topu boş kaleye gönderip farkı 1'e indirdi. Daha sonra Bodrum FK 33 ve 37. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-0'dan 3-2'ye getirdi.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı tüm maçlarda kalesini gole kapatmayı başaran Kırklarelispor, Bodrum FK'den 3 gol yedi. İki takım devre arasında soyunma odasına 3-3'lük eşitlikle girdi.

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