Tarihin en ilginç gollerinden biri Türkiye Kupası’nda atıldı. İşte o anlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile Kırklareli karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 19. dakikada 2-0 geride olan Bodrum FK, 31. dakikada ilginç bir gol buldu.



Kırklarelispor kalecisi Burak Sarı, degaj yaparak topu rakip kaleye göndermek istedi ama meşin yuvarlak takım arkadaşına çarpıp Bodrum FK'lı oyuncunun önüne düştü.

???? İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BU!



???? Bodrum FK, Oğulcan Başol'un attığı bu ilginç gol ile Kırklarelispor karşısında skoru 2-1'e getirdi. pic.twitter.com/eGDBWhVg1j — A Spor (@aspor) January 8, 2025



Bodrum FK'de Oğulcan Başol, bu ikramı geri çevirmedi ve topu boş kaleye gönderip farkı 1'e indirdi. Daha sonra Bodrum FK 33 ve 37. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-0'dan 3-2'ye getirdi.



Bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı tüm maçlarda kalesini gole kapatmayı başaran Kırklarelispor, Bodrum FK'den 3 gol yedi. İki takım devre arasında soyunma odasına 3-3'lük eşitlikle girdi.