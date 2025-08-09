Tarihin ilk bürokrasisi 4 bin yıl önceye dayandığı ortaya çıktı

Irak’taki 4.000 Yıllık Tabletler, Akad İmparatorluğu’nun Bürokrasi Labirentini AydınlatıyorIrak’ın güneyindeki antik Girsu kentinde yapılan arkeolojik kazılar, yaklaşık 4.000 yıl öncesine ait kil tabletlerin keşfiyle tarihin en eski imparatorluklarından biri olan Akad İmparatorluğu’nun yönetim sistemine dair çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

British Museum ve Irak Devlet Eski Eserler Kurulu’nun ortaklaşa yürüttüğü Girsu Projesi kapsamında bulunan 200’den fazla çivi yazılı tablet ve 60 mühür, devlet işleyişinin detaylarını belgeleyen bir hazine niteliğinde. Bu tabletler, modern bürokrasinin kökenlerinin Mezopotamya’da, tarihin ilk imparatorluğu olarak kabul edilen Akadlar döneminde şekillendiğini gösterdi.

Antik Bürokrasinin İlk İzleri Girsu, günümüz Irak’ında Tello olarak bilinen bölgede, MÖ 2300-2150 yılları arasında Akad İmparatorluğu’nun kontrolü altında kutsal bir Sümer kentiydi. British Museum’un Antik Mezopotamya küratörü ve Girsu Projesi direktörü Dr. Sébastien Rey, tabletlerin “imparatorluğun muhasebe tabloları” olarak tanımlanabileceğini belirterek, “Bu tabletler, dünyanın ilk imparatorluğunun nasıl işlediğine dair somut kanıtlar sunuyor. En küçük detaylar bile kaydedilmiş; bir koyunun ölümü bile imparatorluğun en ücra köşelerinde not ediliyordu. Bürokrasiye olan bu tutku, modern devlet mekanizmalarını anımsatıyor” dedi.

Tabletler, arpa tayınlarından hayvancılık işlemlerine, tekstil ürünlerinden değerli taşlara kadar geniş bir yelpazede idari kayıtlar içeriyor. Çivi yazısıyla yazılmış bu belgeler, Akad İmparatorluğu’nun ekonomik ve sosyal yapısını anlamak için eşsiz bir pencere açıyor.

Londra Üniversitesi’nde Babil profesörü Andrew George, “Bu tabletler, yalnızca idari değil, aynı zamanda toplumsal yapıyı da aydınlatıyor. Kadınların yüksek rahibelik gibi önemli görevlerde yer aldığını görüyoruz, bu da o dönemin toplumsal dinamikleri hakkında yeni bilgiler sunuyor” dedi.

Kadınların Yönetimdeki Rolü Keşfedilen tabletler, Akad toplumunda kadınların beklenmedik derecede önemli roller üstlendiğini ortaya koydu. Dr. Rey, “Toplum erkek egemen olmasına rağmen, kadınlar devlet içinde yüksek rahibelik gibi dini ve idari görevlerde bulunuyordu. Bu, Mezopotamya’daki diğer çağdaş toplumlarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir durum” dedi.

Tabletlerde, taş kesicilerden tapınak zeminini süpürenlere kadar toplumun her kesiminden bireylerin isimleri ve meslekleri listelendi. Bu kayıtlar, Girsu’nun tanrılara adanmış bir şehir olarak hem dini hem de idari bir merkez olduğunu gösterdi.

DEVLET ARŞİVİNİN İZİNDE

Kazılar sırasında, tabletlerin saklandığı kerpiç bir devlet arşiv binasının kalıntıları da bulundu. Bu yapı, odalara ve ofislere bölünmüş bir yönetim merkezi olarak işlev görüyordu. Tabletler arasında mimari planlar, tarım arazilerinin haritaları ve sulama kanallarına dair kayıtlar da yer aldı.

İngiliz-Amerikan konservatör Dana Goodburn-Brown, tabletlerin temizlenmesi ve transkripsiyonu sürecini şöyle anlattı:

“Bu tabletler topraktan çıktığında müzelerdeki gibi görünmüyor. Her birini dikkatle temizlemek ve yazıları deşifre etmek, tarihe dokunmak gibi bir his.”

TARİHİ YENİDEN YAZAN KEŞİF

Akad İmparatorluğu, Mezopotamya’da Kral Sargon tarafından MÖ 2300 civarında kuruldu ve tarihin ilk imparatorluğu olarak kabul ediliyor. Ancak bu döneme dair bilgiler, daha önce çoğunlukla abartılı kraliyet yazıtlarına veya sonraki kopyalara dayanıyordu.

Girsu’daki tabletler, doğrudan ve güvenilir arkeolojik kanıtlar sunarak bu boşluğu doldurdu.

Harvard Üniversitesi’nde Yakın Doğu Çalışmaları profesörü Piotr Steinkeller, “Bu keşif, Akad yönetiminin nasıl işlediğine dair somut veriler sunuyor. Bürokrasinin bu kadar gelişmiş olması, modern devlet sistemlerinin kökenlerini anlamak için kritik bir adım” dedi.

Kazılar, Meditor Trust tarafından finanse edilen Girsu Projesi kapsamında devam ediyor.

Tabletler, detaylı incelemeler için Bağdat’taki Irak Müzesi’ne taşınacak ve bazılarının British Museum’a ödünç verilmesi planlanıyor. Ancak, bölgenin geçmişte define avcıları tarafından tahrip edilmesi, bu tür keşiflerin önemini daha da artırıyor.

Dr. Rey, “Tabletlerin orijinal bağlamında bulunması, Akad yönetim sistemini anlamamızı sağladı. Bu, tarihin en eski imparatorluğunun işleyişine dair tamamen yeni bir perspektif” dedi.