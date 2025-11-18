Yaklaşık 3,7 cm boyundaki bu minik eser, çömelmiş bir kadının sırtına konmuş, kanatları açık bir kazı betimliyor.

Reuters’in haberine göre, Hebrew University of Jerusalem’dan Laurent Davin’in yönettiği ekip, bunun dünyada insan ile hayvan arasındaki ilişkiyi tasvir eden bilinen en eski figürin olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Güneybatı Asya’da doğal biçimde resmedilmiş en eski kadın figürü unvanını da taşıyor.

ANİMİSTİK İNANÇLARIN İLK İZLERİ

Araştırmacılar, kazın üreme pozisyonunda oluşunun ve kadının duruşunun, animist toplumlarda yaygın olan insan-hayvan ruhu etkileşimini yansıttığını düşünüyor. Figür, doğrudan cinsel birleşmeyi değil; bereket, doğa ruhları ve yaşamın kutsallığına dair mitolojik bir anlatıyı sembolize ediyor.

DÖNEMİNİN ÇOK İLERİSİNDE BİR TEKNİK

Kil kurutulup fırınlanmış, üzerinde kırmızı pigment izleri ve hatta sanatçının parmak izi bile korunmuş. Işık-gölge oyunlarıyla derinlik hissi yaratılması, 12 bin yıllık sanat anlayışında çarpıcı bir yenilik sayılıyor. Figürünün sol profilden ışık alacak şekilde özel bir yere yerleştirilmiş olması da muhtemel.

RİTÜEL BİR NESNE Mİ?

Eser, yarım daire biçimli taş yapının dolgu toprağında, insan dişleri ve çocuk kemikleri gibi ritüel eşyalarla birlikte bulundu. Bu durum, onun süs değil; tılsım, hikâye anlatım aracı ya da ritüel objesi olabileceğini gösteriyor.

Natufyenler, avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik düzene geçen ilk topluluklardı. Bu geçiş, çevre ve insan ilişkilerini yeniden şekillendirdi; sembolik anlatım, mitoloji ve sanat tekniklerinde büyük sıçramalara yol açtı.

Kazın avcılıkla ilgisiz oluşu ise hayvanların yalnızca besin değil, ruhsal ve kültürel birer sembol olarak da görüldüğünü kanıtlıyor.