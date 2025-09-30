“Tarihin Sessiz Kahramanları Kütahya Nasuhçal Şehitlerini Anma Projesi”nin tanıtımı yapıldı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol, “Tarihin Sessiz Kahramanları Kütahya Nasuhçal Şehitlerini Anma Projesi” kapsamında düzenlenen projenin tanıtım lansmanına katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fuaye alanında yapılan tanıtım lansmanına Vali Muammer Erol’un yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Askerlik Şube Başkanı Per. Asb. Kd. Bçvş. Gökhan Ayhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Selami Türkmen, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Genel Sekreteri Mücahit Çakır, gaziler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Projenin amacı ile ilgili bilgi veren, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, “1921 Kütahya Eskişehir muharabesinde 3. Kafkas Tümeni 11. Alay askerleri 2 gün boyunca düşmanla savaşmış, 2. günün sonunda hepsi şehit olmuştur. Şehit olan askerleden 404’ünün Ordu İlinden Kafkas Tümenine dahil oldukları resmi kayıtlardan ve şehit mezarlarındaki bilgilerden doğrulanmaktadır. Ordu’da bulunan şehit aileleri ile Nasuhçal şehitler tepesine gezi düzenleyerek, ziyaret sonucu şehit ailelerimizin gözlemlerini çeşitli anı defteri, çeşitli görsellerle yapay zeka ortamlarında buluşturup, Nasuhçal’da vatan uğruna şehit olan Ordulu şehitlerimizin anısını yaşatmak, ziyaret sonucundaki çıktıları anılar, röportajlar bülten ve kısa film oluşturarak Nasuhçal mirasına çıkmayı hedefliyoruz.” dedi.

Şahin, “Kıymetli Ordu Valimiz Sayın Muammer Erol, büyük bir kadirşinaslık örneği sergileyerek Ordu ilinden bu muharebeye katılan ve şehit düşen kahraman askerleri yâd etme ve anma gezisi düzenlemiştir. Bu gezi kendi içinde de bir sürü ilkler barındırmaktadır. 105 yıl sonra ilk defa bir il Türk İstiklâl Harbi’nin unutulan muharebesi ‘Kütahya Eskişehir Muharebelerine’ sahip çıkmıştır. 105 yıl sonra Kütahya Eskişehir Muharebelerinde çok kanlı savaşların yaşandığı Nasuhçal Tepe ve Boz Tepe’de yatan aziz şehitlerimiz ilk defa bir il tarafından resmi olarak ziyaret edilecektir. 105 yıl sonra bu tepelerde şehitlerimizin uğruna şehit düştükleri al bayrağımız dalgalanacak ve istiklâl marşımız ve dualarımız bu kanlı tepelerde bir kez daha yankılanacaktır. Şehit düşen askerlerimizin isimleri tek tek okunarak asla unutulmadıkları haykırılacaktır. Çünkü bir insan adı yeryüzünde artık anılmadığı gün gerçekten ölür.” şeklinde konuştu.

1921'de Nasuhçal Tepesi'nde sehit düşen Rizeli kahraman Er Berberoğullar Ali'nin torunu, Uzman Dr. Ali Coşkun ise yaptığı konuşmada “Genel Kurmay Başkanlığı ile Milli Savınma Bakanlığına yaptığı görüşmeler sonucıu dedesinin Nasuhçal Tepesi’nde şehit olduğunu öğrendiğini söyleyerek, şehitlerin hiç bir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Daha sonra, kahramanlık destanlarını araştırmalarıyla gün yüzüne çikaran, eserleriyle tarihe ışık tutan Emekli Asker, Araştırmacı-Yazar Süleyman Duman’ın konuşma videosu izlendi.

“Tarihin Sessiz Kahramanları Kütahya Nasuhçal Şehitlerini Anma Projesi”nin amacı ise şöyle; şehitlerin hatırasını yaşatmak, Kütahya Nasuhçal’da Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen askerlerimizin anısını onurlandırmak, tarihi bilinci güçlendirmek, Kurtuluş Savaşı’nın yerel kahramanları hakkında farkındalık oluşturmak, genç nesillere tarihi mirasımızı aktarmak, toplumsal dayanışmayı artırmak, şehit aileleri, gaziler, polis teşkilatı üyeleri ve yerel halk arasında dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmek, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini desteklemek, hazırlanacak mini belgeselin okullarda ve farklı platformlarda gösterimi ile vatan sevgisi ve şehitlik alanını tanıtmak ve koruma bilinci oluşturmak, Nasuhçal Şehitliğinin tarihi ve manevi değerini tanıtmak, yaygınlaştırmak, kültürel mirasın geleceğe taşınması, Kurtuluş Savaşı’nın unutulmuş hikayelerini kayıt altına alarak gelecek nesillere ulaştırmak, sosyal ve kültürel faaliyetlerle katılımcıları desteklemek proje katılımcılarının manevi ve kültürel bir deneyim yaşamasını sağlamak.