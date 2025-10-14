Tarihin sıfır noktası doldu taştı: Günlük 5 bin kişi 12 bin yıllık Göbeklitepe'yi geziyor!

Kovid-19 salgını ile 2023'te yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle ziyaretçi rakamları zaman zaman düşüş gösterse de, Göbeklitepe'yi 2019'da 412 bin 378, 2020'de 197 bin 912, 2021'de 567 bin 453, 2022'de 837 bin 811, 2023'te 512 bin 164, 2024'te ise 731 bin 794 kişi ziyaret etti.