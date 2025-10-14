Kent merkezine yaklaşık 18 kilometre mesafede konumlanan bu tarihi ören yeri, Neolitik Dönem'e ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları ise 40 ila 60 ton arasında değişen, yabani hayvan figürleriyle bezeli "T" biçimli dikili taşlarıyla dünya çapında dikkat çekiyor.
Tarihin sıfır noktası doldu taştı: Günlük 5 bin kişi 12 bin yıllık Göbeklitepe'yi geziyor!
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık kadim geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak tanımlanan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde kendine yer bulan Göbeklitepe'de, sonbahar sezonunun başlamasıyla birlikte günlük ziyaretçi ortalaması 5 bin kişiyi buldu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2018 yılında dahil edilen Göbeklitepe, 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından ziyaretçi sayısını katlayarak artırdı.
Kovid-19 salgını ile 2023'te yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle ziyaretçi rakamları zaman zaman düşüş gösterse de, Göbeklitepe'yi 2019'da 412 bin 378, 2020'de 197 bin 912, 2021'de 567 bin 453, 2022'de 837 bin 811, 2023'te 512 bin 164, 2024'te ise 731 bin 794 kişi ziyaret etti.
Bu yılın ocak-eylül ayları arasındaki dönemde burayı gezen 517 bin 316 kişiyle birlikte toplam ziyaretçi sayısı 6 yıl 9 ayda 3 milyon 776 bin 828'e erişti. Turizm hareketliliğinin sonbahar aylarında yükseldiği bölgede, ören yerini günlük ortalama 5 bin civarında turist gezmeyi sürdürüyor.
"BÜTÜN TURLARDA GÖBEKLİTEPE PROGRAMI VAR"
Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin küresel popülaritesini giderek artırdığını belirtti. Ören yerine daha fazla turist çekmek için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:
"Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle bölge turizminin lokomotifi haline geldi. Bölgeye düzenlenen bütün turların programında istisnasız Göbeklitepe ve Şanlıurfa yer alıyor. Göbeklitepe, sadece bölgenin değil, Türkiye'nin kültür turizmi alanında gelecekte de lokomotifi olacağını gösteriyor."
Aslan, kentteki ziyaretçi sayısının olağanüstü durumlar haricinde son 10 yıllık periyotta düzenli bir artış gösterdiğini ifade etti.
"CİDDİ YOĞUNLUK VAR"
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de kentteki turist hareketliliğinin sonbaharla birlikte belirgin bir şekilde arttığını vurguladı.
Kentin hava sıcaklığının düşmesiyle ziyaretler için ideal bir döneme girildiğini belirten Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:
"Şu an sonbahar sezonundayız; özellikle eylül, ekim ve kasım ayları çok hareketli geçiyor. O yoğunluğu şu anda yaşıyoruz. Göbeklitepe, geçen yıl bölgede en çok ziyaret edilen ören yeri olduğu için ciddi bir yoğunluk söz konusu.
Ortalama bu döneme bakıldığında günlük yoğunluk 5 bin kişileri zorluyor; bu çok güzel bir rakam. Ekim ayıyla beraber hareketliliğin daha da artmasını bekliyoruz. Bu sezonun iyi geçeceğine ve yılı güçlü bir kapanışla tamamlayacağımıza inanıyoruz."
ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLÜYOR
Eşiyle dünya turu kapsamında Göbeklitepe'yi ziyaret eden Polonyalı turist Victor Ches, tarihe büyük ilgi duyduklarını söyledi.
Ches, "Burası bizi çok heyecanlandırdı. Çok eski bir yer ve o dönemin insanlarının burayı nasıl yaptığını merak ediyoruz." dedi.
Almanya'dan gelen gurbetçi Samira Ceylan da uzun süredir görmek istedikleri Göbeklitepe'yi nihayet ziyaret ettiklerini belirterek, "Burası gerçekten çok güzel ve heyecan verici. Kazıların halen devam ettiğini görmek de bizi mutlu etti." diye konuştu.