Tarihin sular altındaki mirası! Akdeniz’in gizemli hazinesi

Antalya’nın turkuaz kıyılarında, Kaş ve Demre arasında uzanan Kekova, tarih ve doğanın eşsiz bir dansına ev sahipliği yaptı.

Likya uygarlığının izlerini taşıyan bu batık kent, MS 2. yüzyılda yaşanan büyük bir depremle sular altında kalan Dolichiste’nin kalıntılarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri çekti.

Berrak sularda tarihin izlerini sürmek isteyenler için Kekova, hem arkeolojik bir hazine hem de su altı güzellikleriyle unutulmaz bir destinasyon.

Bilim insanları ve yabancı uzmanların da dikkatini çeken bu bölge, son yıllarda su altı arkeolojisi ve doğa turizmi açısından küresel bir çekim merkezi haline geldi.

Kekova Adası, 4,5 km²’lik yüzölçümüyle küçük bir ada olmasına rağmen, su altında yatan antik kalıntılarıyla büyük bir etki yaratıyor. MS 141’deki depremle sulara gömülen Dolichiste, evler, liman yapıları, hamamlar ve kilise kalıntılarıyla adeta bir açık hava müzesi.

Uzmanlar, 25 yılı aşkın süredir Kekova’da yürüttüğü su altı ve kara arkeoloji araştırmalarında, bölgenin Likya Birliği’nde önemli bir ticaret merkezi olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, “Kekova, sadece bir batık kent değil, antik çağın deniz ticaret rotalarındaki stratejik bir üs. Buradaki kalıntılar, Likya’nın zengin tarihini ve sivil mimarisini anlamak için eşsiz bir kaynak” dedi.

Kekova’nın su altı dünyası, arkeologların yanı sıra dalış tutkunlarını da büyülüyor. Bölge, Akdeniz’in en temiz denizine sahip olmasıyla ünlü. Uluslararası dalış uzmanı Dr. Mark Wilson, Kekova’nın su altı zenginliklerini şöyle özetledi:

“Kekova, kristal berraklığındaki sularıyla, antik kalıntıları ve zengin deniz yaşamını bir arada sunuyor. Burası, dalış turizmi için dünya çapında bir mücevher.”

Ancak, sit alanı statüsündeki bölgede dalış ve yüzme belirli kurallara bağlı. Tersane Koyu gibi izin verilen alanlarda, ziyaretçiler antik kalıntılar arasında yüzerken tarihle iç içe bir deneyim yaşıyor.

Kekova’nın çevresindeki Kaleköy (Simena) ve Üçağız (Theimioussa) köyleri, bölgenin cazibesini artıran diğer unsurlar. Kaleköy’deki Simena Kalesi, panoramik Akdeniz manzarasıyla ziyaretçileri büyülerken, su içindeki Likya lahitleri adeta zamanı durdurdu.

Üçağız ise antik mezarları ve su altında kalan rıhtımlarıyla tarih severler için bir başka durak. Koç Üniversitesi’ne bağlı AKMED tarafından yayımlanan “A Polichnion in Lycia Kekova Island Research Results” adlı çalışma, bölgedeki 260 ev ve yaklaşık 1000-1500 kişilik nüfusuyla Dolichiste’nin antik dönemde canlı bir yerleşim olduğunu kanıtladı.

Yabancı uzmanlar, Kekova’nın sadece arkeolojik değil, ekolojik açıdan da önemine dikkat çekti.

Deniz biyoloğu Dr. Sylvia Earle, bölgenin korunmasının küresel deniz ekosistemi için kritik olduğunu vurguladı:

“Kekova’nın temiz suları, Akdeniz’deki biyolojik çeşitliliği korumak için bir model. Ancak, turizmin sürdürülebilirliği için çevre bilinci şart.”

Bu doğrultuda, Kekova 1990’dan beri Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak sıkı koruma altında.

Tekne turlarında çevreye duyarlılık çağrısı yapan rehberler, ziyaretçilerden deniz canlılarına ve kalıntılara zarar vermemelerini istiyor.

Kaş’tan kalkan tekne turları, Kekova’nın batık kentini ve çevresindeki koyları keşfetmenin en popüler yolu.

Akvaryum Koyu’nun berrak sularında yüzme molası, Simena Kalesi’ne tırmanış ve Tersane Koyu’nda antik kalıntılar arasında gezinti, ziyaretçilere hem tarih hem de doğayla iç içe bir deneyim sundu.

Yerel kaptan, “Kekova’nın her koyu bir hikaye anlatır. Misafirlerime bu hikayeleri aktarırken, tarihin ve denizin büyüsünü bir arada yaşatıyorum” dedi.

Kekova, sadece tarih ve doğa tutkunlarını değil, aynı zamanda macera arayanları da cezbetti.

Kano turlarıyla batık kentin sığ sularında gezinti yapmak ya da cam tabanlı teknelerle kalıntıları seyretmek, bölgenin sunduğu eşsiz deneyimlerden sadece birkaçı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kekova, Türkiye’nin su altı arkeolojisi ve dalış turizmi açısından en değerli hazinelerinden biri olarak parlamaya devam ediyor.