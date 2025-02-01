Tarihinin en büyük yangını! İşte alevlerin geceyi gündüze çevirdiği felakette son durum...

ABD'nin California eyaletinde 29 kişinin ölümüne yol açan iki büyük orman yangını kontrol altına alındı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta 7 Ocak'ta çıkan Palisades ve Eaton yangınlarına yönelik devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na (CAL FIRE) göre 23 bin 448 dönümlük alanı küle çeviren Palisades yangını ile 14 bin 21 dönümlük alanı küle eden Eaton yangını kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının sarp arazilerde sürdüğü belirtildi.

16 BİNDEN FAZLA YAPI KULLANILAMAZ HALDE

Eaton yangınında 9 bin 400'den fazla yapı, Palisades yangınında ise 6 bin 800'den fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının yol açtığı hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu Palisades yangınında 12, Eaton yangınında ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybını 29 olarak açıklamıştı.