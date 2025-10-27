EuroLeague’de Türkiye’yi başarıyla temsil eden Anadolu Efes, kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla tarihi bir adım atıyor. Kulüp, marka haline gelen maç atmosferini Türkiye’nin farklı bir noktasına taşımak ve basketbolseverleri EuroLeague heyecanıyla buluşturmak amacıyla Antalya’ya gidiyor.

Bu doğrultuda Anadolu Efes, Bayern Münih ile 14 Kasım 2025 Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"EuroLeague heyecanını Antalya'ya taşıyoruz!

Kuruluşumuzun 50. yılı kapsamında, marka haline gelen maç atmosferimizi ülkemizin farklı bir noktasına taşıyıp basketbolseverleri EuroLeague deneyimiyle buluşturmak için Antalya'ya gidiyoruz.

FC Bayern Münih'i 14 Kasım 2025 Cuma günü ağırlayacağımız EuroLeague karşılaşmasını, aynı tarihte Antalya'da oynayacağız. Değerli partnerimiz Corendon Turizm Grubu'nun ev sahipliğinde, 10.000 kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise 20.00 olacak.

Antalya'ya gidecek kombine sahiplerimizin, kendilerine maç bileti sağlanması için 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 18.00'e kadar anadoluefes@mobilet.com adresine e-posta atmaları gerekmektedir.

Antalya'da oynanacak ilk EuroLeague maçı için tüm basketbolseverleri Antalya Spor Salonu'na bekliyoruz."