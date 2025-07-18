Tarihte bir ilk! Premier Lig ekibi X ile iş birliği anlaşması imzaladı

Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ile "stratejik dijital partnerlik" anlaşması imzalayarak lig tarihinde bu adımı atan ilk kulüp oldu.

Anlaşma kapsamında kulüp ve platform, özel içeriklerle taraftar etkileşimini artırmayı ve markayı küresel çapta büyütmeyi hedefliyor.

En dikkat çekici proje ise sezon boyunca iki haftada bir yayınlanacak X Originals adlı 20 bölümlük bir belgesel serisi olacak. Bu seri, Burnley’nin Premier Lig'deki sezonunu gerçek zamanlı şekilde anlatacak. Ayrıca bazı hazırlık maçlarının X üzerinden canlı yayınlanması da gündemde.

Burnley, içerden şeffaf hikâyelerle futbolun arka planını daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyor.

DİĞER PLATFORMLARDAN FARKI NE?

Belgesel serisinin Netflix veya Amazon Prime yapımlarından farkı, olayları sezona paralel ve güncel biçimde işlemesi olacak. Transfer görüşmelerinden soyunma odasına kadar birçok an, doğrudan oyuncuların perspektifinden anlatılacak.

Burnley ve X’in bu öncü adımı, futbol kulüplerinin dijital dünyadaki varlıklarını nasıl şekillendireceklerinin önemli bir örneği olabilir.