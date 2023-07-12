Tarihte bir ilk yaşandı. Trans kadın Hollanda güzeli seçildi

Trans bir kadın olan Rikkie Valerie Kolle, 2023 Hollanda Güzeli olarak Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil edecek. Tacı takmasıyla tarihe geçen Kolle, Miss Universe yarışmasına katılan ikinci trans kadın olacak