Tarihte bir ilk yaşandı. Trans kadın Hollanda güzeli seçildi

Trans bir kadın olan Rikkie Valerie Kolle, 2023 Hollanda Güzeli olarak Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil edecek. Tacı takmasıyla tarihe geçen Kolle, Miss Universe yarışmasına katılan ikinci trans kadın olacak

Tarihte bir ilk yaşandı. Trans kadın Hollanda güzeli seçildi

İlk kez bir trans kadın Miss Hollanda tacını taktı. Güzellik yarışmalarında tarihe geçen Rikkie Valerie Kolle, 2023 Hollanda Güzeli olarak ülkesini Miss Universe'de (Kainat Güzellik Yarışması) temsil edecek.

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22 yaşındaki Kolle, pazar günü ülkesinde düzenlenen yarışmada birincilik tacını, geçen yılın Hollanda Güzeli Ona Moody ve Miss Universe seçilen ABD Güzeli R'Bonney Gabriel'den aldı.

Yarışmada birinci seçilme sevincini sosyal medyada paylaşan Kolle, "Başardım!" mesajını yazdı.

2023 Hollanda Güzeli Kolle, Miss Universe yarışmasına katılacak ikinci trans kadın olarak tarihe geçti.

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