﻿Tarihte bugün 10 Kasım'da ne oldu?

1483- Protestan reformunun lideri Martin Luther doğdu.
1922- VI. Mehmet Vahdettin, son Selamlık törenine katıldı.
1924- "Halk Fırkası", "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını aldı.
1938- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, yaşama gözlerini yumdu.
1953- Atatürk'ün naaşı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın katıldığı görkemli törenle Anıtkabir'e nakledildi.
1988- Atatürk, ölümünün 50'nci Yılı'nda ilk kez yas tutulmadan anıldı.
1989- Bulgaristan Devlet Başkanı Tudor Jivkov istifa etmek zorunda kaldı.
1992- Türkiye'nin ilk cep denizaltısı dalışı Bodrum'da gerçekleştirildi.
2006- Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, gazeteci yazar Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok'un öldürülmesi olaylarının aralarında bulunduğu "Umut Davası"nda, sanık Ferhan Özmen'in, "Anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onadı. Ekrem Baytap'a 15 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin kararı eksik soruşturma nedeniyle bozan Daire, öteki 7 sanığın ise Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanamayacaklarına hükmetti.
2007- Amerikalı yazar Norman Mailer, 84 yaşında yaşamını yitirdi.
2011- Yunanistan'da iktidardaki PASOK ve ana muhalefet Yeni Demokrasi'nin desteğiyle Lukas Papadimos'un başbakanlığında ulusal birlik hükümeti kuruldu.
2013- Belçika, Filistin'in Brüksel Temsilcisi'ni artık "büyükelçi" olarak tanıdığını açıkladı.
2013- Hollanda'daki Türk toplumunun katkılarıyla dünyadaki tüm göçmenleri temsilen hazırlanan "Milli Göçmen İşçi Anıtı", Rotterdam kentinde açıldı.
2015- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dopingde rüşvet iddiaları nedeniyle Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack'ın, IOC onursal üyeliğini geçici olarak askıya aldı. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) da aynı sebeplerden Moskova Doping Kontrol Laboratuvarının akreditasyonunun askıya alındığını açıkladı.
2016- Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına düzenlenen roketatarlı saldırıda ağır yaralanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, tedavi gördüğü hastanede iki gün sonra şehit oldu.
2020-Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.
2021- Küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 1,5 dereceyle sınırlandırılmasını hedefleyen Paris Anlaşması, Türkiye'de yürürlüğe girdi.
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