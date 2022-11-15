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Tarihte bugün 15 Kasım'da ne oldu?

Tarihte bugün 15 Kasım. Geçmişte bugünde neler olduğunu sizler için derledik. Keyifli okumalar…

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:37
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Tarihte bugün 15 Kasım'da ne oldu?

Tarihte bugün 15 Kasım'da ne oldu?
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1638- Osmanlı ordusu Bağdat'ı kuşatmaya başladı.

1889- Brezilya'da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.

1956- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kuruldu.

1960- Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, Güney Carolina Charleston'da suya indirildi.

1967- Kıbrıs'ta 3 Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü, 200'ün üzerinde Türk kayboldu. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile durumu değerlendirdi.

1969- Washington DC'de çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı'na karşı gösteri yaptı.

1977- Türk atlet Veli Ballı, Pakistan'da yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda maraton dalında birinci oldu.

1979- Yunan şilebi Evrenia ile Haydarpaşa mendireği açıklarında çarpışan Rumen tankeri Independenta'nın infilak etmesi sonucu 51 Rumen denizci öldü.

1983- KKTC ilan edildi.

2003- İstanbul'da Neve Şalom ve Beth İsrael sinagoglarına cumartesi duası sırasında eş zamanlı intihar saldırılarında bulunuldu, 25 kişi öldü.

2008- G20 ülkeleri liderleri, Washington'daki zirvede IMF ve Dünya Bankasında reform yapılması konusunda anlaştı.

2012- Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankı "Altay"ın ilk prototipleri, Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

2012- TBMM Genel Kurulu, "muharrem iftarı" dolayısıyla ilk kez birleşime ara verdi. Meclis lokantalarında muharrem orucu tutanlar için etsiz ve soğansız yemekler menüye dahil edildi.

2013- Hollanda hükümeti, Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı bu yılın başında NATO'nun isteği doğrultusunda Türkiye'ye gönderdiği Patriot füzelerinin görev süresinin uzatılmasına onay verdi.

2015- Türkiye'nin dönem başkanı olduğu G20'nin Liderler Zirvesi, Antalya'da başladı.

2016- Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Merkez Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

2017-Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği "Salvator Mundi" tablosu, tarihin en yüksek fiyatı olan 450 milyon dolara satıldı.

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