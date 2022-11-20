Tarihte bugün 20 Kasım

1910- Meksika Devrimi başladı.
1923- Halk Fırkası "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" örgütünü bünyesine aldı.
1926- ABD'li yazar Jack London intihar etti.
1943- İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.
1945- II. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.
1949- Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup eleme maçlarının ilkinde Suriye'yi 7-0 yendi.
1953- Türkiye'deki ilk otomobil mukavemet yarışı, "İstanbul-Ankara-İzmir-İstanbul" güzergahında yapıldı.
1959- BM, "Çocuk Hakları Deklarasyonu"nu yayımladı.
1961- Türkiye'de ilk koalisyon hükümeti, Başbakan İsmet İnönü tarafından AP ve CHP'li bakanlarla kuruldu.
1975- İspanya'da General Franco öldü.
1979- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Doğanay, uğradığı saldırıda öldürüldü.
1989- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi.
2003- İstanbul'da, İngiltere Başkonsolosluğu ile HSBC Bank Genel Müdürlüğüne yönelik intihar saldırılarında 27 kişi öldü.
2010- Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü Şerife Feriha Sanerk hayatını kaybetti.
2011- İspanya'da erken genel seçimler yapıldı. Sağ görüşlü Halk Partisi tarihi bir zafer kazanarak tek başına iktidara geldi, sosyalistler demokrasi tarihindeki en kötü sonucunu aldı.
2012- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin davada, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla hakim karşısına çıktı.
2015- Mali'nin başkenti Bamako'daki Radisson Otel'de, 170 yabancı uyruklu, silahlı kişiler tarafından rehin alındı. 22 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı rehine krizini, önce El Kaide ile bağlantılı El Murabitun Grubu, sonra Macina Kurtuluş Cephesi üstlendi.
2021- Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısının, gönüllü sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanması için başvurular başladı.
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