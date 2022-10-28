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Tarihte bugün 28 Ekim'de ne oldu?

Tarihte bugün 28 Ekim. Geçmişte bugünde neler olduğunu sizler için derledik. Keyifli okumalar…

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:18
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Tarihte bugün 28 Ekim'de ne oldu?

Tarihte bugün 28 Ekim'de ne oldu?
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1886- Özgürlük Anıtı, Fransızların armağanı olarak New York'ta dikildi.

1923- Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." dedi.

1927- Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapıldı. Nüfusun 13 milyon 648 bin 270 kişi olduğu açıklandı.

1937- Başbakan İsmet İnönü, Ankara'da paraşüt kulesinin açılışını yaptı.

1938- Ankara Radyosu hizmete girdi.

1962- Küba Füze Krizi: Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Küba'daki füze üslerini kaldıracaklarını açıkladı.

1977- Karikatürcü ve çizgi roman çizeri Ratip Tahir Burak, 73 yaşında İstanbul'da öldü.

1993- Hakkari Üzümlü Jandarma Sınır Bölüğü'ne saldıran teröristlerden 57'si öldürüldü. Çatışmada 10 er şehit oldu.

1998- Esenboğa Havalimanı, tarihinde ilk kez aynı gün 13 cumhurbaşkanı ağırladı. Yabancı ülke cumhurbaşkanları, Cumhuriyet'in 75'inci Yılı törenleri için başkente geldi.

2012- Myanmar yönetimi, Birleşmiş Milletlere, ülkenin batısında Bangladeş sınırındaki Arakan (Rakhine) eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle çoğu Müslüman 22 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini verdi.

2013- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü müzik alanında Ahmet Kaya'ya verildi.

2013- Tiyatro ve sinema sanatçısı Tomris Oğuzalp 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2016- Milli Savunma Bakanlığı kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 195 personelin orduyla ilişiği kesildi.

2020- VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2020- Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun kapak resminde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

2021- Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen eski generaller Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın cezaevinde kalmalarına engel bir hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.

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