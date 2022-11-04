﻿Tarihte bugün 4 Kasım'da ne oldu?

1879- ABD'li James J. Ritty, yazar kasayı geliştirdi.

1982- Şeyhülmuharririn Burhan Felek, 93 yaşında öldü.

1909- Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.

1922- Son Osmanlı hükümeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.

1922- Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi, yayınını durdurdu.

1922- İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon'un mezarını keşfetti.

1937- Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.

1940- İngiltere, Girit'i işgal etti.

1946- Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kuruldu.

1950- Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Bildirisi'ni imzaladı.

1951- Din dersi ilkokullarda ders programına alındı.

1956- Sovyet güçleri Macaristan'a girdi.

1979- Tahran'daki ABD elçiliğini işgal eden Humeyni yanlıları, elçilik görevlilerini rehin aldı.

1981- YÖK Yasası kabul edildi.

1983- Gazeteci, yazar ve siyaset adamı Doğan Avcıoğlu, 57 yaşında öldü.

1984- Şair Ümit Yaşar Oğuzcan, 58 yaşında öldü.

1995- 73 yaşındaki İsrail Başbakanı İzak Rabin, 27 yaşındaki sağcı bir öğrenci tarafından öldürüldü.

2007- Prof. Dr. Erdal İnönü'nün cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

2008- ABD'de, Demokrat Parti adayı Barack Obama, ülke tarihinin 44'üncü başkanı seçildi ve ilk siyahi başkan olarak tarihe geçti.

2012- İran, Basra Körfezi ve buradaki adaların savunma gücü ile güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir askeri üs kurdu.

2013- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelden, isteyenlerin başörtüsü takarak çalışabileceğini", bununla birlikte "resmi üniforma giyen personelin başörtüsünün, üniformaya uyumlu olacağını ve kapalı ortamlar dışında başörtüsü üzerine kep takılacağını" bildirdi.

2013- 13. Frankfurt Türk Film Festivali'nde ilk kez verilen "Altın Elma" ödülünü, yönetmenliğini Ali Aydın'ın yaptığı, oğlunu arayan bir babanın öyküsünü anlatan "Küf" isimli filmi kazandı.

2015 - Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), yürütülen iç soruşturmalar kapsamında araçların karbondioksit (CO2) emisyonu seviyelerinin tespiti esnasında tutarsızlıklar belirlendiğini ve çoğunluğu dizel motorlu olmak üzere yaklaşık 800 bin aracın bu durumdan etkilenmiş olabileceğini bildirdi.

2016- Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında, HDP'li milletvekillerine yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Diyarbakır 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

2019- ABD yönetimi, 2017'de çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için resmi başvuruda bulundu.

2021- Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında "uluslararası tutuklama" kararı çıkartıldı.