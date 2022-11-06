﻿Tarihte bugün 6 Kasım'da ne oldu?

1814- Enstrüman yapımcısı ve saksafonu bulan Adolphe Sax doğdu.
1893- Besteci Pyotr İlyiç Çaykovski, 53 yaşında St. Petersburg'da öldü.
1913- Hint lider Mahatma Gandhi tutuklandı.
1917- Finlandiya bağımsızlığını ilan etti.
1917- Bolşevik Ekim Devrimi (eski Rus takvimine göre Ekim 25): Lenin ve Troçki, Petograd'da kontrolü ele geçirdi.
1918- Çanakkale Boğazı, İngiliz ve Fransızlarca işgal edildi.
1931- İstanbul'da, dolmuşlarda sarı-siyah damalı çizgi uygulaması başlatıldı.
1936- İzmit'te kağıt ve karton fabrikası açıldı.
1955- Kayseri Şeker Fabrikasında üretime başlandı.
1979- Türkiye'de "Hoş Memo" olarak tanınan çizgi bant "Li'l Abner'in" yaratıcısı All Capp, 70 yaşında öldü.
1981- YÖK Yasası yürürlüğe girdi.
1983- ANAP tek başına iktidar oldu.
1983- Ressam Münif Fehim öldü.
1989- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kuruldu.
2009-Türk dil bilimci İlhan Ayverdi, 83 yaşında vefat etti.
2012 - İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ergenekon davasında, gizli tanık Deniz'in Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı.
2013- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın cesedinde ve mezarındaki toprakta radyoaktif polonyum elementine rastlandığı bildirildi.
2015- Bulgaristan'da, güvenlik sektörü çalışanlarının 20 brüt maaş emeklilik ve istifa tazminatının yarıya düşürülmesi kararına tepki gösteren 2 bin polis istifa etti.
2016- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
2017- ABD, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı.
2017- Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödülü "Buğday" filmiyle Semih Kaplanoğlu kazandı.
2020 - "Futbolda şike" davasında tüm sanıklar "şike ve teşvik" suçlarından beraat etti.
2021- Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi "Siper", atış testini başarıyla geçti.
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