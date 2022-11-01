Tarihte bugün1 Kasım'da ne oldu?

1604- William Shakespeare'in trajedisi "Othello"nun ilk gösterimi Londra Whitehall Palace'da yapıldı.

1922- Saltanat ve halifelik makamları birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı.

1927- Mustafa Kemal Paşa ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

1928- Yeni Türk harfleri kabul edildi.

1929- Ankara'da "Anadolu Halk Bilgisi Derneği" kuruldu. Derneğin 124 sayı çıkan "Halk Bilgisi Haberleri" adlı dergisi de yayımlanmaya başlandı.

1934- Ankara Kızılay'da Güven Anıtı açıldı.

1936- Ankara Devlet Konservatuvarı öğretime başladı.

1951- Cezayir Ulusal Özgürlük Cephesi, Fransa'ya karşı gerilla savaşı başlattı.

1954- Cezayir bağımsızlığını kazandı.

1958-Şair Yahya Kemal Beyatlı, 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

1959- Cumhuriyet döneminin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı olan Halide Pişkin, 53 yaşında İstanbul'da öldü.

1962- Sovyetler Birliği, Mars'a ilk roketi fırlattı.

1993- Cumhuriyet tarihinin ilk din şurası toplandı.

1995- Eski Yugoslavya devletleri ile Bosna Barış Görüşmeleri başladı.

1998- İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 14'üncü Toplantısı İstanbul'da başladı.

2001- Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı yüzer kütle Varyag, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Varyag, 2 Kasım'da da Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye çıktı.

2007- Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atan B-29 uçağının komutanı ve pilotu Paul Tibbets 92 yaşında öldü.

2010- Numan Kurtulmuş'un genel başkanlığındaki Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) kuruldu.

2011- Çernobil'deki nükleer patlamanın çayda radyasyona yol açmadığını göstermek için kamera önünde çay içen, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, İstanbul'da 84 yaşında vefat etti.

2012- Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ve Özel Kalem Müdürü Ahmed Kahtan, ikinci kez gıyabında idam cezasına çarptırıldı.

2013- Sanatçı Ajda Pekkan'a, Fransa'da "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres" sanat ve edebiyat şövalyelik nişanı verildi.

2015- Milletvekili seçimi gerçekleştirildi. AK Parti, seçimlerde en çok oyu alarak, üst üste girdiği 5 genel seçimden de birinci çıkma başarısını gösterdi ve 317 milletvekiliyle tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Meclis'te CHP 134, HDP 59, MHP 40 sandalye kazandı.

2015- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 16 madalya kazandı. Milli Takım, şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalyayla tamamladı.

2016- Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 30 Ekim'de tutuklanmasının ardından, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.

2020 - Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.